Ursula von der Leyen face apel la începerea imediată a negocierilor pentru a pune capăt conflictului din Iran, în contextul unei „situații critice” pentru aprovizionarea globală cu energie 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la demararea imediată a negocierilor pentru a pune capăt conflictului din Iran, în contextul unei „situații critice” pentru aprovizionarea mondială cu energie, informează Deutsche Welle.

„Considerăm că este momentul să ne așezăm la masa negocierilor și să punem capăt ostilităților”, a declarat von der Leyen marți, în fața jurnaliștilor.

„Situația este critică pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial. Cu toții resimțim efectele asupra prețurilor la gaz și petrol, asupra întreprinderilor și societăților noastre, dar este extrem de important să ajungem la o soluție negociată, care să pună capăt ostilităților din Orientul Mijlociu”, a afirmat ea.

Președinta Comisiei Europene a condamnat „închiderea de facto” a Strâmtorii Ormuz de către Iran. Ea nu a menționat în mod direct SUA sau Israelul în apelul său pentru încetarea ostilităților.

Președintele SUA, Donald Trump, a acordat Iranului în weekend un ultimatumum de 48 de ore pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, altfel va fi supus unor atacuri masive asupra infrastructurii sale energetice.

Într-o declarație scrisă integral cu majuscule, Donald Trump Trump a revenit și a anunțat că renunță la acest ultimatum, invocând „discuțiile foarte bune și productive” purtate cu Iranul drept motiv al acestei pauze. Liderul american a declarat că a dat instrucțiuni armatei „să amâne orice atac militar împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile”.

Trump a adăugat că această pauză rămâne condiționată de succesul discuțiilor care vor avea loc în această săptămână.

Agenția de știri Fars, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, a negat existența oricăror discuții, afirmând că nu au avut loc comunicări nici directe, nici indirecte cu SUA, iar ziarul de stat IRNA a relatat că Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că nu au avut loc negocieri cu SUA, informează The Guardian.

Se pare că Oman, Turcia, Egiptul și Pakistanul s-au implicat în ultimele zile în eforturile de mediere a încetării ostilităților, deși nu este clar cât de substanțiale sau productive au fost aceste contacte. Ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, a declarat luni că Oman depune eforturi susținute pentru a asigura trecerea în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Situația din Orientul Mijlociu a escaladat odată cu atacurile americano-israeliene, de la finalul lunii februarie, asupra Iranului. Drept represalii, Teheranul a atacat țările din Golf și a sugrumat calea navigabilă dintre Golful Persic și Golful Oman, prin care trece zilnic o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial, fapt ce a generat o creștere galopantă a prețului la nivel global și a determinat Agenția Internațională pentru Energie să disloce din rezervele strategice 400 de milioane de barili de petrol, adică cantitatea care tranzitează Strâmtoarea Ormuz în 20 de zile.