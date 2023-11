Ursula von der Leyen îi invită pe investitori să investească în ”viitorul european al Ucrainei”, care dorește să devină ”un hub al industriei verzi și al inovării în domeniul digital”

România a trimis miercuri, cu o aeronavă pusă la dispoziție de Comisia Europeană, ajutoare umanitare în Fâșia Gaza, prin intermediul Mecanismului European de Acțiune Civilă.

“Astăzi, un nou zbor umanitar al UE, un pod aerian umanitar, pleacă de la București spre Egipt cu ajutoare donate de România pentru persoanele aflate în nevoie din Gaza. Aproape 130 de tone de marfă includ materiale pentru adăposturi, cum ar fi corturi și saltele, care vor fi transportate de 4 avioane”, a scris comisarul european pentru gestiunea crizelor, Janez Lenarcic, pe platforma X (ex-Twitter).

Today, a new EU humanitarian air bridge flight is departing from Bucharest to Egypt with aid donated by Romania for people in need in #Gaza.

Almost 130 tonnes of cargo include shelter material such as tents and mattresses to be transported by 4 planes.#EUsolidarity pic.twitter.com/sEyyIFnXuf

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) November 15, 2023