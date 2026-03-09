Ursula von der Leyen îndeamnă la schimbarea “urgentă” a doctrinei de politică externă a UE

Uniunea Europeană trebuie să arunce „o privire lucidă și dură” asupra modului în care își desfășoară politica externă în actualul climat geopolitic, a declarat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Vorbind la o reuniune a ambasadorilor UE la Bruxelles, von der Leyen a pus sub semnul întrebării dacă dependența blocului european de „consens și compromis” în politica externă și în procesul decizional „este mai degrabă un ajutor sau un obstacol”, relatează Politico Europe.

Discursul președintei Comisiei a venit în contextul unor percepute încercări de a se poziționa drept principalul reprezentant extern al UE, mișcări care ar fi nemulțumit unele state membre și europarlamentari, care o acuză de depășirea atribuțiilor.

Însă, pe fondul războaielor din Iran și Ucraina și al amenințărilor repetate ale președintelui SUA, Donald Trump, de a prelua Groenlanda de la Denmark, von der Leyen a folosit discursul de luni pentru a pleda ferm ca UE să regândească modul în care își desfășoară politica externă, mare parte dintre decizii necesitând în prezent unanimitatea celor 27 de state membre. Această cerință a făcut ca state individuale să blocheze în mod repetat deciziile UE, cum s-a întâmplat recent când Ungaria a blocat acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro, extrem de necesar pentru Ukraine.

„Avem nevoie urgentă să reflectăm dacă doctrina noastră, instituțiile noastre și procesul nostru decizional — toate concepute într-o lume postbelică a stabilității și multilateralismului — au ținut pasul cu viteza schimbărilor din jurul nostru, atât în modul în care sunt concepute, cât și în modul în care sunt aplicate”, le-a spus von der Leyen ambasadorilor.

„Dacă sistemul pe care l-am construit – cu toate încercările sale bine intenționate de a ajunge la consens și compromis – este mai degrabă un ajutor sau un obstacol pentru credibilitatea noastră ca actor geopolitic. Știu că acesta este un mesaj dur și o conversație dificilă”, a continuat ea.

Referindu-se la împrumutul promis de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, von der Leyen a spus: „Ați văzut cu toții provocările cu care ne-am confruntat pentru a duce acest lucru la bun sfârșit, chiar și după ce toți cei 27 de lideri [ai UE] au fost de acord cu el. Acest lucru revine la ideea pe care am menționat-o mai devreme, dacă sistemul nostru mai este capabil să livreze eficient.”

Fără a oferi detalii, von der Leyen a insistat din nou că UE va acorda împrumutul Kievului „pentru că credibilitatea noastră, și mai important, securitatea noastră, sunt în joc”.

Von der Leyen a spus că criza din Orientul Mijlociu „nu este un factor declanșator” al acestei declarații, ci „un simptom al unei probleme mai largi, așa cum a fost și Groenlanda, așa cum este și Ucraina”.

„În vremuri de schimbări radicale precum cele pe care le trăim, putem fie să ne agățăm de ceea ce ne-a făcut puternici odinioară și să apărăm obiceiuri și certitudini pe care istoria le-a depășit deja, fie putem alege un destin diferit pentru Europa”, a mai afirmat von der Leyen.