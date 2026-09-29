Ursula von der Leyen indică România și R. Moldova drept exemple ale extinderii conectivității europene: Ajutăm Moldova să se conecteze către vest

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat România și Republica Moldova drept exemple ale extinderii conectivității europene către est, în discursul susținut marți la deschiderea Connecting Europe Days 2026 de la Bruxelles, în care a subliniat că Uniunea Europeană sprijină noi conexiuni și modernizarea infrastructurii de transport dintre Republica Moldova și România, în contextul apropierii Republicii Moldova de UE.

„Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest se apropie de noi. Iar noi construim deja conexiunile fizice care îi apropie de Europa”, a declarat Ursula von der Leyen.

Referindu-se în mod direct la Republica Moldova, președinta Comisiei Europene a afirmat că orientarea infrastructurii de transport a țării se schimbă de la est către vest.

„Să privim către Republica Moldova. Timp de decenii, o mare parte din infrastructura sa de transport era orientată către est. Astăzi, o ajutăm să se conecteze către vest. Sprijinim conexiuni noi și modernizate cu România. Pentru că fiecare cale ferată pe care o conectăm și fiecare drum pe care îl modernizăm apropie viitoarea noastră Uniune”, a spus von der Leyen.

În discursul de la Connecting Europe Days, von der Leyen a legat dezvoltarea infrastructurii de perspectiva unei Uniuni Europene mai mari și mai bine conectate. „Fiecare generație moștenește conexiunile construite de generația anterioară. Și fiecare generație trebuie să construiască pentru cele care vor urma”, a afirmat aceasta.

Președinta Comisiei Europene a prezentat, totodată, extinderea și finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) drept o prioritate pentru piața unică. Ea a arătat că obiectivul este eliminarea blocajelor dintre statele membre și transformarea celor 27 de sisteme naționale într-o singură rețea europeană.

Von der Leyen a anunțat că, în următorul buget multianual al UE, Comisia a propus peste 50 de miliarde de euro pentru transport prin mecanismul Connecting Europe, mai mult decât dublul finanțării disponibile în prezent.

Discursul a abordat și dezvoltarea infrastructurii pentru camioane electrice, testarea transfrontalieră a vehiculelor autonome și adaptarea infrastructurii europene la schimbările climatice. Connecting Europe Days 2026 are loc la Bruxelles între 28 septembrie și 1 octombrie și reunește reprezentanți ai instituțiilor europene, politicieni și reprezentanți ai industriei pentru discuții despre conectivitatea, competitivitatea și reziliența infrastructurii europene.