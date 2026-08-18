Ursula von der Leyen: Inima Europei este alături de poporul columbian după cutremurul devastator

Uniunea Europeană continuă să mobilizeze asistență pentru Columbia, în urma cutremurului devastator cu magnitudinea de 7,4. Suedia a oferit 150 de corturi și 360 de pături, Germania trimite 3.000 de seturi de bucătărie și 2.500 de filtre de apă, iar Luxemburg a oferit 79 de corturi, prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al UE, informează un comunicat oficial al Executivului European.

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene coordonează asistența europeană și livrarea acesteia către Columbia. De asemenea, Comisia a trimis în Columbia un coordonator pentru răspuns rapid, care să sprijine coordonarea la fața locului a asistenței acordate prin Mecanismul de protecție civilă al UE și a ajutorului umanitar.

„Inima Europei este alături de poporul columbian după cutremurul devastator. În momente de tragedie, solidaritatea înseamnă acțiune. Trimitem corturi, filtre de apă, alimente și alte produse esențiale pentru a sprijini comunitățile aflate în nevoie. Suntem alături de poporul columbian pe durata acestei situații de urgență și în procesul de reconstrucție care va urma”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Asistența în domeniul protecției civile completează finanțarea umanitară de urgență în valoare de 2,1 milioane de euro, anunțată de Comisia Europeană la 12 august. Partenerii umanitari ai UE oferă comunităților afectate asistență medicală, acces la apă, servicii de salubritate și igienă, precum și adăpost, alimente, protecție și sprijin financiar.

Sprijinul UE a fost mobilizat încă din primele ore după producerea cutremurului. Comisia a activat serviciul de cartografiere prin satelit Copernicus, pentru a sprijini operațiunile de salvare și pentru a furniza evaluări inițiale ale pagubelor. De asemenea, partenerul umanitar al UE, Crucea Roșie Germană, a realocat imediat 100.000 de euro dintr-un proiect finanțat de UE pentru a răspunde nevoilor imediate ale celor 2.500 de familii afectate din Chocó și Valle del Cauca.

Atunci când se produce o situație de urgență, orice țară poate solicita asistență prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al UE. Activarea mecanismului determină Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență să mobilizeze asistență sau expertiză din partea țărilor europene.

Operațional 24 de ore din 24, 7 zile din 7, Centrul asigură desfășurarea rapidă a sprijinului de urgență și acționează ca un centru de coordonare între toate statele membre ale UE, cele 10 state participante suplimentare, țara afectată și experții în protecție civilă și ajutor umanitar.