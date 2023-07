Ursula von der Leyen invită țările din Africa și Orientul Mijlociu să facă echipă cu UE pentru o mai bună gestionare a migrației ilegale prin ”parteneriate bazate pe interese și responsabilități comune”

Uniunea Europeană, țările din Africa și Orientul Mijlociu fac echipă pentru a ”construi parteneriate solide, durabile și reciproc avantajoase în vederea unei dezvoltări economice și sociale” în întreaga regiune a Mediteranei, a evidențiat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă la conferința internațională organizată de Roma referitoare la gestionarea eficientă a migrației având drept reper acordul semnat de Uniunea Europeană cu Tunisia.

”Ne-am adunat aici, la Roma, cu un obiectiv comun: cu toții ne confruntăm cu multe provocări, dar vrem și putem transforma provocările noastre în oportunități. Putem face acest lucru prin construirea unor parteneriate puternice și durabile. Aparținem cu toții unei regiuni comune. Suntem conectați de Marea Mediterană. Și suntem conectați prin legăturile istoriei, ale călătoriilor și ale comerțului. Dar cooperarea între nordul și sudul, estul și vestul Mediteranei nu a fost întotdeauna o regulă. Dorim să schimbăm acest lucru și acesta este motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici”, și-a începutul oficialul european discursul susținut în cadrul evenimentului la care participă, printre alții, și președintele Consiliului European, Charles Michel.

