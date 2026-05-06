Ursula von der Leyen, la 50 de ani de prezență diplomatică a UE în Canada: „În aceste vremuri tulburi, apropierea dintre noi contează mai mult ca niciodată”

Legăturile dintre Canada și Europa sunt la fel de profunde și de durabile precum oceanul care le leagă, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia marcării a 50 de ani de prezență diplomatică a Uniunii Europene în Canada.

„Împărtășim aceleași limbi, aceeași cultură și aceeași istorie. Iar astăzi suntem mai apropiați ca niciodată. În aceste vremuri tulburi, apropierea dintre noi contează mai mult ca niciodată. Pentru că ne confruntăm cu aceleași provocări – războaie, o criză energetică globală și noi fisuri în vechile alianțe. Însă vom face față acestor provocări împreună, menținându-ne fermitatea atunci când este nevoie și rămânând deschiși către parteneri”, a transmis Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen a subliniat că, de la semnarea acordului de liber schimb CETA, schimburile comerciale bilaterale dintre UE și Canada au crescut cu 73%. Totodată, aceasta a amintit că, anul trecut, Canada a devenit prima țară din afara Europei care s-a alăturat inițiativei europene de apărare SAFE.

Președinta Comisiei Europene a afirmat, de asemenea, că la summitul de la Bruxelles de anul trecut a fost reafirmat parteneriatul durabil dintre UE și Canada, construit în jurul unei agende ambițioase.

Von der Leyen și-a exprimat totodată speranța că va reveni în Canada în această toamnă pentru a consolida și mai mult relația bilaterală.

„Doresc să mulțumesc fiecăruia dintre voi, cei prezenți în această sală, pentru cooperare și pentru eforturile depuse în vederea apropierii noastre. Susținuți de prietenia noastră și uniți de valori comune, să privim împreună spre următorii cincizeci de ani. Trăiască prietenia și parteneriatul dintre Canada și Uniunea Europeană”, a conchis Ursula von der Leyen.

Parteneriatul UE-Canada devine tot mai puternic, pe fondul unei cooperări tot mai strânse și al unității în fața provocărilor globale, au transmis luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa.

Cei doi au evidențiat că participarea Canadei la summitul CPE — primul oaspete non-european din istorie — reprezintă un semnal clar al apropierii și alinierii tot mai puternice dintre UE și Canada.