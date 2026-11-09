Ursula von der Leyen, la București: La 20 de ani de la aderare, cele mai frumoase capitole ale poveștii europene a României se află încă înaintea noastră

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni, în cadrul unor declarații comune de presă alături de președintele Nicușor Dan, ca România a devenit un pilon al securității europene și că cele mai importante etape ale poveștii sale europene urmează să fie scrise.

Șefa executivului european a efectuat luni o vizită în România, pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, înainte de a se deplasa marți, la Varna, pentru o întâlnire cu premierul bulgar Rumen Radev. Aceste vizite au loc în vreme ce aliații NATO își intensifică supravegherea asupra Mării Negre, în urma atacurilor asupra navelor comerciale. În context, von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va aloca 50 de milioane de euro pentru operaționalizarea Centrului european de securitate maritimă la Marea Neagră.

Ea și-a încheiat intervenția din cadrul declarațiilor de presă într-o notă „optimistă”, făcând trimitere la faptul că România va marca anul viitor două decenii de apartenență la UE.

„La 1 ianuarie, România va sărbători 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Și ce două decenii extraordinare au fost acestea! România a devenit mai puternică în cadrul Europei, iar Europa a devenit mai puternică alături de România”, a declarat Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că România reprezintă astăzi „nu doar o poveste de succes a extinderii Uniunii, ci și un pilon al securității europene, un apărător al Uniunii noastre”.

„Sunt convinsă că cele mai frumoase capitole ale poveștii europene a României se află încă înaintea noastră”, a conchis Ursula von der Leyen.