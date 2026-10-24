Ursula von der Leyen, la Budapesta, la 70 de ani de la Revoluția din 1956: Ungaria a transmis un mesaj de speranță – că regresul democratic poate fi inversat

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri, la Budapesta, că regresul democratic poate fi inversat și că viitorul democrației se află în mâinile cetățenilor, salutând reformele adoptate de guvernul premierului Péter Magyar pentru combaterea corupției și restabilirea statului de drept.

Discursul a fost susținut în Parlamentul ungar, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din 1956.

„Această țară a transmis încă o dată lumii un mesaj de speranță: că regresul democratic poate fi inversat, că dezinformarea și răspândirea fricii pot fi învinse, că viitorul democrației se află în mâinile oamenilor”, a afirmat Ursula von der Leyen, în discursul său.

Six months ago, Hungary voted for a new chapter. Turning the page on years of eroded freedoms and trust. And the banks of the Danube who saw people march and die 70 years ago. That night saw people dance and celebrate a revived democracy in Hungary. Once again, a powerful message of hope was sent to the world. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

Șefa Comisiei Europene a subliniat că lupta maghiarilor din 1956 pentru libertate, democrație și justiție rămâne relevantă pentru Europa de astăzi, amintind că mii de oameni au fost uciși sau răniți în timpul revoluției, iar aproximativ 200.000 de unguri au fugit din țară după reprimarea acesteia de către trupele sovietice.

„Poporul Ungariei a luptat, împotriva unor șanse aproape inexistente, pentru valorile libertății, democrației și justiției care definesc astăzi viziunea noastră asupra Europei”, a declarat von der Leyen, avertizând că triumful democrației nu este inevitabil și că fiecare generație trebuie să lupte pentru apărarea libertăților.

Președinta Comisiei Europene a salutat măsurile adoptate de guvernul condus de Péter Magyar pentru combaterea fraudei și corupției, creșterea transparenței cheltuirii banilor publici și apropierea Ungariei de Parchetul European.

„Aceste reforme aduc rezultate concrete. Finanțarea europeană a fost reluată. Accesul la programul Orizont Europa a fost restabilit. Și toți studenții unguri pot participa din nou la Erasmus. În sfârșit! Ne-au lipsit”, a afirmat Ursula von der Leyen. Ea a adăugat că alte evoluții sunt așteptate până la sfârșitul anului, inclusiv în ceea ce privește fondurile NextGenerationEU și finanțarea legată de libertatea academică.

„Prin angajamentul reînnoit al Ungariei față de viitorul nostru comun, Europa este mai puternică”, a transmis șefa Comisiei Europene, mulțumindu-le celor care contribuie la deschiderea unui nou capitol în relațiile dintre Budapesta și Bruxelles după înfrângerea electorală a regimului lui Viktor Orban.

Premierul ungar Péter Magyar a declarat, la rândul său, în discursul susținut în fața Parlamentului și a zecilor de mii de persoane adunate la Budapesta, că Ungaria nu poate rămâne la nesfârșit între Est și Vest și că locul țării este într-o Europă liberă și democratică.

„Ungaria nu este o țară feribot, care poate pluti la nesfârșit între Est și Vest. În 1956, ungurii au făcut o alegere clară: aparținem unei Europe libere și democratice”, a afirmat Magyar, evocând curajul celor care s-au ridicat împotriva dominației sovietice.

Premierul a transmis că nicio putere politică nu poate fi mai importantă decât libertatea țării, într-un mesaj interpretat și ca o delimitare de perioada celor 16 ani de guvernare a fostului premier Viktor Orbán, marcată de conflicte repetate cu instituțiile europene și de înghețarea unor fonduri comunitare.

După victoria electorală din aprilie, guvernul Magyar a început să adopte reforme menite să combată corupția și să restabilească relațiile cu Uniunea Europeană. Măsurile adoptate au contribuit la deblocarea unor fonduri europene în valoare de 16,4 miliarde de euro.

La ceremoniile organizate pentru marcarea a 70 de ani de la Revoluția ungară au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de alți oficiali străini. Absența unor lideri europeni importanți, între care președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz, a făcut ca reuniunea să aibă o reprezentare la nivel înalt mai restrânsă decât sperase premierul ungar.

Comemorarea a avut loc într-un moment de redefinire a relațiilor dintre Ungaria și Uniunea Europeană, după înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán și angajamentul noului guvern de la Budapesta de a consolida statul de drept și cooperarea europeană.