Ursula von der Leyen, la sediul Pfizer-BioNTech din Belgia: Europa, farmacia lumii. Noi producem vaccinuri pentru toți

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat astăzi, 23 aprilie, unitatea Pfizer-BioNtech din Belgia, unde a mulțumit furnizorilor de vaccinaruri anti-COVID-19 pentru eforturile enorme pe care le depun pentru a accelera livrările cu principalul vaccin utilizat în UE.

„Am întâmpinat dificultăți chiar la început: întârzieri și blocaje în producție, dar am reușit să le contracarăm datorită portofoliului nostru larg de vaccinuri și, de asemenea, datorită unor furnizori puternici și de încredere, precum BioNTech-Pfizer. Într-adevăr, principalul vaccin utilizat până în prezent în Uniunea Europeană este cel produs chiar aici, la Puurs, în Belgia – o adevărată putere în materie de vaccinuri. Și, datorită eforturilor enorme ale BioNTech-Pfizer și accelerării livrărilor de vaccinuri, sunt acum încrezător că vom avea suficiente doze pentru a vaccina 70% din populația adultă din Uniunea Europeană încă din luna iulie. Iar această tehnologie pe care o vedem aici ne va ajuta în acest sens”, a transmis aceasta la unitatea din Belgia.





Șefa Executivului European a transmis că lucrează cu BioNTech-Pfizer la un nou contract: „Acest contract va prevedea livrarea a 1,8 miliarde de doze pentru anii 2021-2023. Îl vom încheia în zilele următoare. Acesta va asigura dozele necesare pentru a face dozele de rapel pentru a ne crește imunitatea împotriva acestui virus. Acesta va furniza vaccinuri adaptate pentru a scăpa de variantele care nu mai răspund la vaccinuri. Și ar trebui să ne permită să vaccinăm – dacă este necesar și în siguranță – copiii și adolescenții.”

De asemenea, Ursula von der Leyen a subliniat că această colaborare cu BioNtech-Pfizer va consolida poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiilor ARNm.

„În doar un an, această unitate de producție produce un miliard de doze. În acest sens, am vești bune: Agenția Europeană pentru Medicamente tocmai a aprobat creșterea capacității de producție a acestei unități cu încă 20%. Acest lucru îl va face unul dintre cele mai mari situri de vaccinuri din Europa. Aș dori să le mulțumesc lucrătorilor acestui sit de producție pentru eforturile extraordinare la care am fost martori atunci când ne-au vorbit despre el; pentru că au lucrat non-stop de foarte multe luni pentru a produce vaccinuri pentru Europa și pentru restul lumii”, a mai transmis Ursula von der Leyen.

Potrivit președintei Comisiei Europene, unitatea Pfizer-BioNtech din Belgia este un simbol al corectitudinii și deschiderii Uniunii Europene: Europa produce vaccinuri pentru europeni și pentru cetățenii din întreaga lume. Din decembrie, am exportat peste 155 de milioane de doze de vaccinuri în peste 87 de țări din întreaga lume.”

„Am exportat la fel de mult cât am livrat cetățenilor UE. Suntem farmacia lumii. Iar noi, europenii, ne mândrim cu acest lucru și îi invităm și pe alții să ni se alăture. Pentru că știm cu toții: Nimeni nu va fi în siguranță până când toată lumea nu va fi în siguranță”, a conchis aceasta în discursul său.