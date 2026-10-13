Ursula von der Leyen le cere liderilor din UE măsuri stricte pentru a face față migrației ilegale: Trebuie să clarificăm faptul că nu vom face niciodată compromisuri în privința protejării frontierelor noastre externe

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a adresat o scrisoare liderilor europeni, solicitând adoptarea unei serii de măsuri pentru a face față migrației ilegale, în perspectiva summitului de la Bruxelles din această săptămână.

Printre măsurile solicitate de von der Leyen se numără instituirea unui cadru de intervenție de urgență în cazul în care migrația este folosită ca armă, extinderea competențelor agenției europene de frontieră Frontex și creșterea ratei de expulzare a blocului, informează Politico Europe.

Scrisoarea vine în urma crizei migraționale din exclava spaniolă Ceuta din vara acestui an, când au sosit aproximativ 70.000 de migranți din Maroc.

„Trebuie să prevenim astfel de amenințări și să clarificăm faptul că nu vom face niciodată compromisuri în ceea ce privește protecția frontierelor noastre externe: niciun actor statal sau nestatal nu va avea voie să exploateze normele sau valorile noastre pentru a destabiliza Uniunea”, a scris von der Leyen.

Scrisoarea, trimisă tuturor celor 27 de lideri ai țărilor membre ale UE, va sta la baza unei discuții despre migrație programată pentru vineri, a doua zi a summitului Consiliului European din această săptămână.