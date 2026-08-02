Ursula von der Leyen: Marea majoritate a persoanelor care au intrat ilegal în Ceuta au revenit în Maroc, datorită acțiunii eficiente a autorităților spaniole și marocane

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat sâmbătă că marea majoritate a migranților care au intrat ilegal în Ceuta s-au întors deja în Maroc, subliniind că niciunul nu a ajuns pe teritoriul continental al Spaniei sau în alte state ale Uniunii Europene.

„Am avut o videoconferință cu comisarii europeni Magnus Brunner și Dubravka Šuica pentru a analiza evoluția situației din Ceuta. Vestea bună este că marea majoritate a persoanelor care au intrat ilegal au revenit în Maroc, datorită acțiunii eficiente a autorităților spaniole și marocane. Nicio persoană nu a ajuns în Spania continentală sau în restul Uniunii Europene”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

I held a conference call with Commissioners @magnusbrunner and @dubravkasuica for an update on the situation in Ceuta. The good news is that the vast majority of those who arrived illegally have returned to Morocco, due to the effective work of Spanish and Moroccan law… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2026

De asemenea, președinta Comisiei Europene a declarat că situația din Ceuta demonstrează de ce este atât de important controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene. Ea a adăugat că, deși UE dispune de un sistem solid, acesta trebuie consolidat în continuare.

„Trebuie să rămânem vigilenți în toate punctele critice de intrare și să menținem o coordonare strânsă între toate autoritățile competente”, a punctat aceasta.

Ea a subliniat că este necesară o analiză a lecțiilor desprinse din această situație, pentru a consolida reziliența Uniunii Europene.

„Comisia Europeană a oferit sprijin Spaniei încă din primul moment. Am primit scrisori din partea mai multor lideri europeni și salut apelul pentru organizarea unei videoconferințe extraordinare în vederea evaluării celor întâmplate. Combaterea migrației ilegale necesită solidaritate și un răspuns european unitar”, a conchis Ursula von der Leyen.

Situația de la frontiera spaniolă din Ceuta a generat un val de reacții din partea liderilor europeni, care au pledat pentru măsuri ferme împotriva migrației ilegale și pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen a calificat vineri drept „inacceptabile” imaginile din orașul spaniol Ceuta și a transmis că Uniunea Europeană nu poate permite intrarea pe teritoriul său fără respectarea regulilor privind migrația.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a precizat că afluxul masiv de migranți din Maroc drept o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”, afirmând că acesta merită „cea mai fermă condamnare”.

Într-un discurs televizat susținut vineri dimineață, Sánchez a dat asigurări că guvernul va rămâne ferm în garantarea securității, indiferent de provocările sau circumstanțele cu care se va confrunta.