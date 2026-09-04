Ursula von der Leyen merge în Groenlanda: UE va lansa un proiect de conectivitate prin satelit și va semna o nouă declarație de cooperare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa în perioada 6-7 septembrie la Nuuk, pentru consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Groenlanda și pentru discuții privind importanța strategică tot mai mare a regiunii arctice, a anunțat Executivul european vineri.

În timpul vizitei, șefa Executivului european se va întâlni cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și cu prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen. De asemenea, aceasta va avea o întrevedere cu premierul Insulelor Feroe, Beinir Johannesen.

Discuțiile vor viza principalele provocări și oportunități pentru Groenlanda și pentru regiunea arctică în ansamblu, precum și inițiative concrete pentru consolidarea cooperării bilaterale.

În strânsă colaborare cu partenerii săi, Uniunea Europeană își revizuiește în prezent politica privind regiunea arctică, astfel încât aceasta să poată răspunde evoluțiilor actuale și viitoare.

Duminică, Ursula von der Leyen va vizita calota glaciară a Groenlandei cu vaporul, alături de Jens-Frederik Nielsen și Mette Frederiksen.

Luni, cei trei lideri vor lansa, la sediul companiei Tusass, proiectul consolidat de conectivitate prin satelit pentru Groenlanda. Tot atunci, UE, guvernul Groenlandei și guvernul Danemarcei vor semna o declarație comună reînnoită privind relațiile dintre Uniune și Groenlanda.

Președinta Comisiei Europene va fi însoțită de comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela, și de consilierul special pentru relațiile dintre UE și regiunea arctică, Jyrki Katainen.

Vizita continuă demersurile inițiate de Jozef Síkela în luna mai, când comisarul european s-a deplasat în Groenlanda pentru a participa la dialogul politic UE-Groenlanda și la conferința „Future Greenland 2026”.