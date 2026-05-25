Ursula von der Leyen merge marți în Lituania pe fondul tensiunilor provocate de incursiunile cu drone în statele baltice

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va merge marți în Lituania, după o serie de incursiuni cu drone în urma cărora populația a fost îndemnată să se adăpostească în subsoluri și buncăre antiatomice, scrie Politico Europe.

Von der Leyen urmează să se întâlnească cu șefii de stat și de guvern din țările baltice pentru a sprijini coordonarea răspunsului, au declarat pentru trei oficiali familiarizați cu vizita, care au primit anonimatul pentru a putea discuta detaliile. Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, va merge, de asemenea, în Lituania.

Pe lângă faptul că va demonstra „solidaritatea cu statele baltice”, vizita se va concentra pe consolidarea capacităților comune de apărare prin intermediul programelor emblematice de finanțare și planificare ale Comisiei, a declarat unul dintre oficiali.

Lituania a emis miercuri o alertă aeriană după ce o dronă rătăcită a fost detectată în apropierea frontierei țării cu Belarus, ceea ce a dus la activarea misiunii NATO de patrulare aeriană în țările baltice.

Incidentul a avut loc după ce, la începutul acestei luni, două drone ucrainene, destinate Rusiei, s-au prăbușit peste un depozit de petrol nefolosit din Letonia — declanșând o criză care a dus la prăbușirea coaliției de guvernare. Săptămâna trecută, un avion de luptă F-16 românesc care participa la Misiunea de Poliție Aeriană a NATO în Marea Baltică a doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei.

„Amenințările publice ale Rusiei la adresa statelor noastre baltice sunt complet inacceptabile. Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viața și securitatea oamenilor de pe flancul nostru estic”, a declarat Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe rețelele sociale săptămâna trecută.

Cele trei state baltice au avertizat că Moscova încearcă să profite de incidente pentru a crea tensiuni între Ucraina și aliații săi din UE, publicând o declarație comună în care au respins „campania flagrantă de dezinformare a Rusiei și acuzațiile fabricate formulate după încălcările spațiului aerian, pe care Rusia le folosește fără rușine pentru a-și ascunde eșecurile militare”.

Uniunea Europeană a lansat în februarie un plan pentru consolidarea statelor aflate pe linia frontului, pe fondul temerilor că războiul purtat de Rusia în Ucraina și tacticile hibride utilizate de Moscova riscă să afecteze economiile locale.

De asemenea, Comisia Europeană lucrează la planuri menite să ajute statele membre să își consolideze capacitățile de apărare aeriană prin scheme comune de achiziții și dezvoltare.