Ursula von der Leyen, mesaj adresat tinerilor europeni: „Sunteți generația care va scrie următorul capitol din istoria Europei. Profitați de acest moment”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, cu ocazia evenimentului de lansare al Săptămânii Europene a Tineretului 2026, un mesaj centrat pe rolul decisiv al tinerilor în viitorul Uniunii, subliniind că „Europa este o viziune comună dusă mai departe de fiecare generație”.

„Această săptămână este despre voi. Europa este mai mult decât un loc. Este o viziune comună – dusă mai departe de fiecare generație. Iar astăzi, această responsabilitate vă aparține vouă. Jacques Delors spunea cândva: „Cum am putea construi Europa dacă tinerii nu o văd ca pe o viziune a propriului lor viitor?” Avea dreptate atunci – și este cu atât mai adevărat astăzi. Pentru ca Europa să reușească, tinerii trebuie să fie în centrul ei”, a transmis Ursula von der Leyen.

În acest context, ea a subliniat că instituțiile europene își concentrează eforturile asupra problemelor care contează cel mai mult în viața de zi cu zi a tinerilor, lucrând pentru ca industriile și locurile de muncă ale viitorului să fie dezvoltate în Europa, astfel încât aceștia să poată prospera și să își construiască viitorul acasă.

„Investim în educație, printr-o propunere de creștere cu aproape 50% a bugetului pentru Erasmus+ în următorul nostru buget pe termen lung, astfel încât să aveți competențele necesare pentru a reuși într-un mediu profesional aflat într-o schimbare rapidă. Și abordăm, de exemplu, criza locuințelor din Europa prin Planul nostru pentru Locuințe Accesibile, pentru că generația voastră merită un loc sigur și accesibil pe care să îl numească acasă”, a adăugat aceasta.

Totodată, Ursula von der Leyen a subliniat că aceste politici pot avea succes doar dacă sunt dezvoltate împreună cu tinerii, nu doar pentru ei, motiv pentru care vocea acestora este plasată în centrul procesului decizional.

„Într-o lume în rapidă schimbare, tot mai mulți europeni înțeleg că suntem mai puternici atunci când acționăm împreună. Fiecare dintre voi întruchipează acest spirit. Voi sunteți generația care va scrie următorul capitol din istoria Europei. Așadar, profitați de acest moment. Spuneți-vă punctul de vedere. Schimbați direcția conversației. Și contribuiți la modelarea Europei în care vreți să trăiți. Vă doresc o Săptămână a Tineretului plină de inspirație și implicare. Și aștept cu interes să vă ascult ideile și să învăț din discuțiile voastre”, a conchis Ursula von der Leyen.

Săptămâna europeană a tineretului are loc în perioada 24 aprilie-1 mai 2026. Temele ediției de anul acesta sunt solidaritatea și echitatea. Săptămâna începe vineri, 24 aprilie, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, cu peste 1000 de participanți, în principal tineri, care vor face schimb de idei și opinii pe parcursul unei zile întregi de activități. Evenimentul de lansare este organizat în comun de Comisia Europeană și de Parlamentul European.

