Ursula von der Leyen, mesaj către liderii lumii la COP30: UE, pregătită să își dubleze angajamentele privind neutralitatea climatică
Președinta Comisiei Europene a susținut un discurs la deschiderea Conferința ONU pentru Climă, prilej cu care a reiterat importanța ca ediția Conferinței din acest an să menține obiectivul de 1,5 grade Celsius și să întărească determinarea de a tripla energia din surse regenerabile și de a dubla eficiența energetică până în 2030.
„Ne aflăm aici, la porțile pădurii amazoniene, cu mari așteptări. Acesta trebuie să fie COP-ul care oferă rezultate pentru țările cele mai vulnerabile la impactul devastator al schimbărilor climatice. Uniunea Europeană este pregătită să contribuie. Energia din surse regenerabile generează în prezent aproape jumătate din energia electrică pe care o consumăm”, a transmis Ursula von der Leyen.
De asemenea, aceasta a reamintit că statele UE au convenit asupra unui obiectiv de reducere cu 90% pentru 2040: „Mesajul meu este simplu: Europa își menține cursul. Și oferim sprijin partenerilor noștri pentru a face același lucru. Pentru că întreaga lume ar trebui să beneficieze de avantajele tranziției către o economie curată.”
„În calitate de Uniune Europeană, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca această COP30 să fie un succes. Suntem aici pentru a ne dubla angajamentele, pentru a ne strădui să accelerăm și mai mult punerea în aplicare, pentru a elimina lacunele rămase, pentru a ne consolida parteneriatele și pentru a realiza progrese reale”, a transmis președinta Executivului European.
UE sprijină tranziția curată prin investiții de peste 358 de milioane de euro în 132 de proiecte noi în întreaga Europă
Comisia Europeană a acordat vineri peste 358 de milioane de euro pentru 132 deproiecte noi în întreaga Europă în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice. Suma alocată reprezintă mai mult de jumătate din nevoile totale de investiții în valoare de 536 de milioane de euro pentru aceste proiecte – restul provenind de la administrațiile naționale, regionale și locale, parteneriatele public-privat, întreprinderi și organizații ale societății civile.
Potrivit comunicatului oficial, proiectele LIFE joacă un rol semnificativ în tranziția UE către o economie curată, circulară și rezilientă, contribuind la protejarea și refacerea biodiversității UE, sprijinind competitivitatea industrială și contribuind la obiectivul pe termen lung al UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Această investiție va avea un impact de durată asupra mediului, economiei, industriei și bunăstării tuturor europenilor. Proiectele vor acoperi toate domeniile programului LIFE, mobilizând:
- 225 de milioane de euo (din care UE va furniza 147 de milioane EUR) pentru natură și biodiversitate, cu 34 de proiecte de refacere a habitatelor naturale, a ecosistemelor costiere și a apei dulci; și îmbunătățirea stării de conservare a păsărilor, insectelor, amfibienilor și mamiferelor. Această investiție va aduce beneficii care susțin economia și bunăstarea noastră.
- 133 de milioane de euro (din care UE va furniza 76 de milioane EUR) pentru a contribui la economia circulară și la îmbunătățirea calității vieții, 31 de proiecte sprijinind tranziția către o economie curată, circulară, eficientă din punct de vedere energetic și rezilientă la schimbările climatice.
- 96 de milioane de euro (din care UE va furniza 58 de milioane de euro) pentru 19 proiecte de consolidare a rezilienței la schimbările climatice și a eforturilor de atenuare a acestora.
- 82 de milioane de euro (din care UE va furniza 77 de milioane EUR) pentru 48 de proiecte care vizează accelerarea tranziției către o energie curată.
Exemple de proiecte care sprijină sustenabilitatea, competitivitatea și calitatea vieții
34 de proiecte vor sprijini natura și biodiversitatea într-o gamă largă de domenii. Cu un buget de 23,3 milioane EUR, proiectul Heath LIFE din Suedia va reface aproape 2 000 de hectare de lande și va crea habitate de care vor beneficia în special insectele polenizatoare, fluturii și șopârlele. Alte proiecte vor reface și proteja habitatele naturale din întreaga Europă, cum ar fi LIFE for RIVERS din Polonia, axat pe râuri și zone umede (cu un buget de 14,8 milioane EUR) sau LIFE RePeat din Germania, axat pe turbării (cu un buget de 16,6 milioane EUR). Acestea vor contribui, de asemenea, la inversarea declinului speciilor pe cale de dispariție, cum ar fi proiectul belgian LIFE ToadAlly, care vizează îmbunătățirea stării de conservare a amfibienilor (cu un buget de 7,3 milioane EUR).
Dintre cele 31 de proiecte selectate pentru a promova o economie mai circulară și calitatea vieții, proiectul leton LIFE RiverFlow, cu un buget de 8,4 milioane EUR, va conecta și va ameliora peste 550 km de corpuri de apă. În Suedia, proiectul LIFE Woodmer, în valoare de 3,6 milioane EUR, va produce biopolimeri din deșeuri de lemn pentru a reduce substanțele chimice periculoase și materialele plastice din ambalaje și textile. Proiectul InBioSoil, în valoare de 1,9 milioane EUR, din Spania, utilizează ciuperci pentru a curăța solul contaminat cu poluanți organici persistenți.
Ca parte a celor 19 proiecte privind reziliența la schimbările climatice și atenuarea acestora anunțate astăzi, proiectul LIFE COOL ZONE în valoare de 4,3 milioane EUR din Ungaria, proiectul impaQt în valoare de 5,1 milioane EUR din Austria și proiectul I-LIBIM din Spania și Portugalia vor oferi soluții inovatoare la provocarea tot mai mare reprezentată de valurile de căldură. Prin proiectul CROPS LIFE în valoare de 4,3 milioane EUR din Franța, comunitățile rurale vor beneficia de noi tehnici agricole pentru a promova agricultura durabilă și pentru a se adapta la schimbările climatice. Prin refacerea turbăriilor, proiectul german LIFE SUPER EU va capta carbonul și va contribui la obiectivele UE în materie de climă și biodiversitate, cu un buget de 10,9 milioane EUR.
Pentru a asigura o tranziție către o energie curată, cele 48 de noi proiecte anunțate astăzi variază de la cooperative energetice locale conduse de cetățeni la modernizarea clădirilor vechi și instalarea de pompe de căldură la prețuri accesibile. Printre acestea se numără proiectul LIFE SUNACADEMY, în valoare de 1,2 milioane EUR, o nouă academie de formare în domeniul energiei din surse regenerabile din Franța, cu accent pe instalațiile solare rezidențiale și de mari dimensiuni. Proiectul NESOIplus, în valoare de 1,8 milioane EUR, va oferi soluții în materie de energie curată și va consolida capacitățile destinate comunităților insulare îndepărtate din Azore, Canare și Martinica. Și cu un buget de 1,6 milioane de euro, proiectul BAIL-RENOV va acorda o atenție sporită nevoilor proprietarilor pe tot parcursul procesului de renovare energetică a proprietăților de închiriere din Franța.
Comisia Europeană împărtășește îngrijorările Franței cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein: Nu vom ezita să luăm măsuri dacă va fi nevoie
Comisia Europeană a transmis joi că împărtășește îngrijorările exprimate de Franța cu privire la vânzarea de produse ilegale pe platforma chineză Shein, dând asigurări că tratează „foarte serios” această problemă și nu va ezita să adopte măsuri în caz de nevoie, anunță AFP și Reuters, citat de Agerpres.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, urmează să aibă joi după-amiază o discuție cu ministrul francez al Digitalizării, Anne Le Henanff.
„Vânzarea de păpuși cu caracter de pornografie infantilă este un motiv extrem de îngrijorător. Nu vrem să vedem aceste produse (propuse spre vânzare) pentru concetățenii noștri în Europa”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Acesta a confirmat că a primit scrisoarea din partea Franței prin care Parisul solicită adoptarea unor măsuri, completând că o platformă care îngăduie conținut pornografic sau comercializarea de arme încalcă legislația europeană, fapt ce ar putea determina Comisia Europeană să recurgă la următorii pași.
Thomas Regnier a fost întrebat dacă există posibilitatea ca Europa să blocheze platforma chineză. El a invocat prevederile Actului privind serviciile digitale, care stipulează că o asemenea măsură i-ar reveni statului membru unde este stabilită platforma, în acest caz Irlanda, unde Shein și-a deschis sediu în Europa.
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma online chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii.
„Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a constatat că site-ul de comerț electronic Shein vindea păpuși sexuale cu aspect asemănător copiilor. Descrierea și clasificarea acestora pe site nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă al conținutului”, a declarat agenția sâmbătă seara, adăugând că „a sesizat procurorul public”.
Ministrul francez al Economiei Roland Lescure a anunțat că a depus o plângere în această privință și a solicitat autorității franceze de reglementare în domeniul digital Arcom, care este responsabilă de reglementarea platformelor „foarte mari” precum Shein în temeiul Actului european privind serviciile digitale, să examineze această chestiune.
În această situație, Shein a făcut publică decizia de sistare a operațiunilor online în Franța pentru a-și consolida „mecanismele de răspundere”.
Platforma chineză este acuzată în Franța și în alte țări de vânzarea de produse care nu respectă legislația UE.
În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la prețuri.
În luna mai, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor au notificat platforma cu privire la presupuse încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare privind sustenabilitatea.
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat ulterior că este hotărât să ia măsuri împotriva vânzării de bunuri care nu respectă reglementările UE pe platformele Temu și Shein.
Comisia Europeană alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea antreprenorilor și cercetătorilor în tehnologii de vârf prin noul program al Consiliului European pentru Inovare
Comisia Europeană a adoptat joi noul program de lucru al Consiliului European pentru Inovare (EIC), prin care alocă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea celor mai promițători antreprenori și cercetători din domeniul tehnologiilor avansate (deep tech) din Europa.
Noul program vizează nevoile principale ale inovatorilor europeni: acces simplificat la finanțare substanțială, investiții și colaborări mai ușoare cu parteneri și clienți din întreaga Europă și din afara acesteia.
Totodată, Comisia se pregătește să lanseze Scaleup Europe Fund, un fond de investiții gestionat privat, cofinanțat și bazat pe piață, creat în parteneriat cu investitori privați, în cadrul EIC Fund. Fondul va contribui la reducerea decalajului investițional cu care se confruntă companiile europene de tip deep tech aflate în fază de expansiune și le va oferi capitalul necesar pentru creștere internațională, menținându-le totodată ancorate în Europa.
Potrivit executivului european, programul EIC 2026 și noul fond Scaleup Europe vor forma împreună „un cadru european consolidat pentru transformarea cercetării de nivel mondial în companii competitive la scară globală.”
Principalele noutăți ale programului EIC 2026:
- Lansarea provocărilor avansate de inovare (EIC Advanced Innovation Challenges): inspirate de modelul agenției americane ARPA, aceste provocări vor finanța proiecte cu risc ridicat și potențial major de impact, în domenii în care Europa excelează la nivel de cercetare, dar întâmpină dificultăți în comercializarea rezultatelor.
Finanțarea se va acorda în etape, de la sprijin pentru idei diverse până la fonduri substanțiale pentru prototipare și testare cu utilizatori.
- Simplificarea și accelerarea procedurii pentru EIC Accelerator: formularul de aplicație va fi redus de la 50 la 20 de pagini, iar evaluările se vor face la fiecare două luni, în loc de șase. Procesul va include o evaluare tehnologică aprofundată, menită să pregătească verificările necesare investițiilor.
- Sprijin pentru implementarea Strategiei europene pentru startup-uri și scaleup-uri: programul susține crearea Rețelei Europene a Companiilor, consolidarea serviciilor pentru accesul pe piețele internaționale și introducerea unui Indice de gen pentru monitorizarea participării femeilor în ecosistemul de inovare.
- Provocări tematice specifice: vor fi lansate apeluri dedicate materialelor critice, fuziunii nucleare, inteligenței artificiale și adaptării la schimbările climatice. De asemenea, apelul în cadrul platformei STEP – Strategic Technologies for Europe Platform, lansat în 2025 pentru investiții de până la 30 de milioane de euro, va continua și în 2026, în urma cererii ridicate.
Consiliul European pentru Inovare are un buget total de peste 10 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027. În cadrul programului Orizont Europa, EIC a sprijinit deja peste 700 de companii (dintre care peste 300 prin investiții directe) și peste 600 de proiecte de cercetare, oferind granturi și servicii de accelerare a afacerilor.
