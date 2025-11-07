Ursula von der Leyen, mesaj către liderii lumii la COP30: UE, pregătită să își dubleze angajamentele privind neutralitatea climatică 

Comisia Europeană a acordat vineri peste 358 de milioane de euro pentru 132 deproiecte noi în întreaga Europă în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice. Suma alocată reprezintă mai mult de jumătate din nevoile totale de investiții în valoare de 536 de milioane de euro pentru aceste proiecte – restul provenind de la administrațiile naționale, regionale și locale, parteneriatele public-privat, întreprinderi și organizații ale societății civile.

Potrivit comunicatului oficial, proiectele LIFE joacă un rol semnificativ în tranziția UE către o economie curată, circulară și rezilientă, contribuind la protejarea și refacerea biodiversității UE, sprijinind competitivitatea industrială și contribuind la obiectivul pe termen lung al UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Această investiție va avea un impact de durată asupra mediului, economiei, industriei și bunăstării tuturor europenilor. Proiectele vor acoperi toate domeniile programului LIFE, mobilizând:

225 de milioane de euo (din care UE va furniza 147 de milioane EUR) pentru natură și biodiversitate, cu 34 de proiecte de refacere a habitatelor naturale, a ecosistemelor costiere și a apei dulci; și îmbunătățirea stării de conservare a păsărilor, insectelor, amfibienilor și mamiferelor. Această investiție va aduce beneficii care susțin economia și bunăstarea noastră.

133 de milioane de euro (din care UE va furniza 76 de milioane EUR) pentru a contribui la economia circulară și la îmbunătățirea calității vieții, 31 de proiecte sprijinind tranziția către o economie curată, circulară, eficientă din punct de vedere energetic și rezilientă la schimbările climatice.

96 de milioane de euro (din care UE va furniza 58 de milioane de euro) pentru 19 proiecte de consolidare a rezilienței la schimbările climatice și a eforturilor de atenuare a acestora.

82 de milioane de euro (din care UE va furniza 77 de milioane EUR) pentru 48 de proiecte care vizează accelerarea tranziției către o energie curată.

Exemple de proiecte care sprijină sustenabilitatea, competitivitatea și calitatea vieții

34 de proiecte vor sprijini natura și biodiversitatea într-o gamă largă de domenii. Cu un buget de 23,3 milioane EUR, proiectul Heath LIFE din Suedia va reface aproape 2 000 de hectare de lande și va crea habitate de care vor beneficia în special insectele polenizatoare, fluturii și șopârlele. Alte proiecte vor reface și proteja habitatele naturale din întreaga Europă, cum ar fi LIFE for RIVERS din Polonia, axat pe râuri și zone umede (cu un buget de 14,8 milioane EUR) sau LIFE RePeat din Germania, axat pe turbării (cu un buget de 16,6 milioane EUR). Acestea vor contribui, de asemenea, la inversarea declinului speciilor pe cale de dispariție, cum ar fi proiectul belgian LIFE ToadAlly, care vizează îmbunătățirea stării de conservare a amfibienilor (cu un buget de 7,3 milioane EUR).

Dintre cele 31 de proiecte selectate pentru a promova o economie mai circulară și calitatea vieții, proiectul leton LIFE RiverFlow, cu un buget de 8,4 milioane EUR, va conecta și va ameliora peste 550 km de corpuri de apă. În Suedia, proiectul LIFE Woodmer, în valoare de 3,6 milioane EUR, va produce biopolimeri din deșeuri de lemn pentru a reduce substanțele chimice periculoase și materialele plastice din ambalaje și textile. Proiectul InBioSoil, în valoare de 1,9 milioane EUR, din Spania, utilizează ciuperci pentru a curăța solul contaminat cu poluanți organici persistenți.

Ca parte a celor 19 proiecte privind reziliența la schimbările climatice și atenuarea acestora anunțate astăzi, proiectul LIFE COOL ZONE în valoare de 4,3 milioane EUR din Ungaria, proiectul impaQt în valoare de 5,1 milioane EUR din Austria și proiectul I-LIBIM din Spania și Portugalia vor oferi soluții inovatoare la provocarea tot mai mare reprezentată de valurile de căldură. Prin proiectul CROPS LIFE în valoare de 4,3 milioane EUR din Franța, comunitățile rurale vor beneficia de noi tehnici agricole pentru a promova agricultura durabilă și pentru a se adapta la schimbările climatice. Prin refacerea turbăriilor, proiectul german LIFE SUPER EU va capta carbonul și va contribui la obiectivele UE în materie de climă și biodiversitate, cu un buget de 10,9 milioane EUR.

Pentru a asigura o tranziție către o energie curată, cele 48 de noi proiecte anunțate astăzi variază de la cooperative energetice locale conduse de cetățeni la modernizarea clădirilor vechi și instalarea de pompe de căldură la prețuri accesibile. Printre acestea se numără proiectul LIFE SUNACADEMY, în valoare de 1,2 milioane EUR, o nouă academie de formare în domeniul energiei din surse regenerabile din Franța, cu accent pe instalațiile solare rezidențiale și de mari dimensiuni. Proiectul NESOIplus, în valoare de 1,8 milioane EUR, va oferi soluții în materie de energie curată și va consolida capacitățile destinate comunităților insulare îndepărtate din Azore, Canare și Martinica. Și cu un buget de 1,6 milioane de euro, proiectul BAIL-RENOV va acorda o atenție sporită nevoilor proprietarilor pe tot parcursul procesului de renovare energetică a proprietăților de închiriere din Franța.