Ursula von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru Croația: Suntem pregătiți să vă ajutăm după cutremurul puternic care v-a lovit

Președinta Comisiei Europene a transmis un mesaj de solidaritate poporului croat după ce în dimineața de 28 decembrie, Croația a fost din nou lovită de un cutremur de 5,2 grade pe scara richter.

„Rămâi puternică Croația. După un cutremur puternic care a lovit Croația în această dimineață, Comisia Europeană este în contact cu premierul și autoritățile locale. Urmărim situația îndeaproape și suntem pregătiți să ajutăm”, a scris Ursula von der Leyen pa contul de Twitter.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 28, 2020