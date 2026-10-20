Ursula von der Leyen, mesaj pentru Luca Niculescu: “Nu avem timp de pierdut. Să mergem înainte împreună, pentru România și Europa”

U.E.COMISIA EUROPEANA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© European Union, 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru preluarea funcției de prim-ministru al României și a subliniat prioritățile comune ale Bucureștiului și Bruxelles-ului, de la crearea de oportunități pentru cetățeni și companii până la consolidarea securității pe flancul estic.

„Avem o muncă importantă în față. Să creăm oportunități pentru oameni și pentru companii. Și să consolidăm securitatea pe Flancul nostru estic”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma X.

Șefa Comisiei Europene a adăugat că „nu avem timp de pierdut” și a îndemnat la continuarea eforturilor comune pentru România și Uniunea Europeană.

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului, punând capăt unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat la conducerea Executivului. Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 voturi pentru și 58 împotrivă.

Premierul Luca Niculescu a declarat, la ceremonia de învestire a noului Guvern, că executivul pe care îl conduce va fi unul prooccidental, ancorat în Europa și în relația transatlantică, în conformitate cu mandatul primit de la președintele Nicușor Dan.

„Ați fost foarte generos, mi-ați dat un spațiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar ați fixat o limită. Acest guvern trebuia să fie unul, cum a spus dumneavoastră, prooccidental, să fie ancorat în Europa și în relația noastră solidă transatlantică”, a declarat Luca Niculescu, adresându-se președintelui Nicușor Dan.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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