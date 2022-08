Ursula von der Leyen mulțumește din nou României pentru solidaritatea exemplară a pompierilor români care au ajutat la stingerea incendiilor din Franța

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat luni țările UE să investească în energie regenerabilă pentru a spori independența UE față de gazul rusesc, iar gospodăriile să își înlocuiască aparatele electrocasnice cu unele mai eficiente, potrivit EFE, preluat de Agerpres.

În două postări pe Twitter, Von der Leyen a subliniat „oportunitățile de investiții” în energiile regenerabile cuprinse în planul REPowerEU, care vizează reducerea rapidă a dependenței energetice de Rusia și accelerarea tranziției ecologice, precum și normele europene privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică care orientează consumatorii către opțiuni mai eficiente.

„Energia regenerabilă ne face mult mai independenţi de gazele ruseşti. Anul trecut, am adăugat 34 gigawaţi capacitate de energie regenerabilă mixului energetic al UE, economisind astfel 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Toate ţările UE trebuie să depună eforturi în acest domeniu şi să profite de oportunităţile de investiţii ale planului Repower EU’, a subliniat şefa Executivului european.

Renewable energy makes us more independent from Russian gas.

Last year 34 GW of renewable energy capacity was added to the EU energy mix, saving about 7 bcm of natural gas

All EU countries should make efforts in this field and seize the investment opportunities of #REPowerEU pic.twitter.com/mzlgTF1kUQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2022