Ursula von der Leyen mulțumește Lituaniei pentru donația de vaccinuri anti-COVID-19 către Republica Moldova, Georgia și Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută gestul de solidaritate al Lituaniei de a dona până la 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 către trei state din Parteneriatul Estic.

„Salut decizia Guvernului lituanian de a dona 200.000 de doze de vaccin pentru țările din Parteriatul Estic. Vă mulțumesc! UE este alături de prietenii și partenerii săi din Parteneriatul Estic. Împreună vom învinge pandemia”, a scris șefa Executivului European pe contul de Twitter.

