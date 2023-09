Ursula von der Leyen mulțumește României pentru solidaritatea cu R. Moldova și Ucraina și reafirmă sprijinul ferm pentru aderarea la Schengen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a mulțumit premierului Marcel Ciolacu pentru solidaritatea pe care România a arătat-o în raport cu Ucraina și Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi pe care cei doi lideri au avut-o vineri la Bruxelles, în cadrul primei vizite pe care șeful guvernului român o efectuează în capitala instituțiilor UE.

Într-o postare pe X, rețea cunoscută anterior sub numele de Twitter, șefa executivului european a calificat drept “bună” întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ciolacu.

“I-am mulțumit pentru solidaritatea României cu Ucraina și Republica Moldova și pentru rolul său important în scoaterea cerealelor din Ucraina prin intermediul coridoarelor de solidaritate”, a scris von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a precizat că UE și România continuă să lucreze în mod constructiv la reformele din cadrul Next Generation EU și a reiterat sprijinul său ferm pentru aderarea României la Schengen.

