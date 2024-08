Ursula von der Leyen, noi critici voalate către Viktor Orban că “agită apele”, dând vina pe Ucraina și nu pe Rusia: I-ați învinui pe unguri pentru invazia sovietică din 1956?

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat vineri anumiți politicieni din UE, referindu-se indirect la premierul maghiar Viktor Orban pentru că “tulbură apele” și transferă vina pentru războiul Rusiei în Ucraina, făcând comparații istorice cu agresiunea sovietică în Europa Centrală din perioada Războiului Rece.

“Ei dau vina pe război nu pe invadator, ci pe invadat. Nu pe pofta de putere a lui Putin, ci pe setea de libertate a Ucrainei”, a declarat von der Leyen la conferința Globsec din Praga, conform The Kyiv Independent.

“Așa că vreau să îi întreb: i-ați învinui vreodată pe unguri pentru invazia sovietică din 1956? I-ați învinui vreodată pe cehi pentru opresiunea sovietică din 1968?”, s-a întrebat retoric Ursula von der Leyen.

Ea nu a numit acești politicieni, dar a insinuat că provin din Europa Centrală. Guvernele ungar și slovac au criticat vehement sprijinul UE pentru Ucraina, opunându-se ajutorului militar și continuând să consolideze legăturile economice cu Rusia. von der Leyen l-a atacat pe premierul maghiar Viktor Orban, a cărui țară asigură președinția Consiliului UE, și în timpul discursului său în care a obținut un al doilea mandat la șefia Comisiei.

The second half of the decade will be high-risk.

We Europeans must be on guard.

We must think about our Union as, intrinsically, a security project.

Where Central Europe has a crucial role to play ↓ https://t.co/m3LndLHjkN

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2024