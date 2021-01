Ursula von der Leyen o asigură pe Maia Sandu de sprijinul UE pentru agenda sa reformatoare privind lupta anticorupție, statul de drept și lupta împotriva COVID-19 în Republica Moldova

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis luni președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, că țara sa poate conta pe sprijinul Uniunii Europene pentru agenda de reformă propusă de noul lider de la Chișinău, subliniind lupta anticorupție și recuperarea post-COVID-19.

Maia Sandu efectuează luni, la Bruxelles, prima sa vizită la instituțiile UE în calitate de președinte al Republicii Moldova, având deja întrevederi cu șefa executivului european și cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell. Duminică, președintele Republicii Moldova s-a întâlnit cu procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, cu care a discutat despre o colaborare între Parchetul European și instituțiile de combatere a corupției din Republica Moldova.

“Mă bucur să o întâmpin pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la Bruxelles. Felicitări pentru câștigarea unui mandat puternic pentru schimbare. Puteți conta pe sprijinul UE pentru agenda reformatoare pe care o aveți, inclusiv în domeniul judiciar și în atât de necesara muncă anticorupție, lupta împotriva COVID-19 și redresarea“, a scris von der Leyen, pe Twitter, după întâlnirea cu Sandu.

