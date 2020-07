Ursula von der Leyen, omagiu adus victimelor epidemiei de COVID-19 din Spania: Împărtășim aceeași suferință în Europa și în lume. Am încredere că împreună vom ieși mai puternici din această criză

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a participat joi la ceremonia comemorativă prezidată de regele Spaniei Felipe al VI-lea în amintirea victimelor epidemiei de COVID-19.

”Plâng alături de poporul spaniol care a suferit mult. Această pandemie este diferită de oricare alta din istoria recentă. Împărtășim aceeași suferință și durere de-a lungul Europei și globului. Ne unește și am încrederea că împreună vom ieși mai puternici din această criză”, a precizat von der Leyen în cadrul evenimentului omagial la care au participat mai mulți oficiali europeni, între care președintele Parlamentului European, David Sassoli, președintele Consiliului European, Charles Michel și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

