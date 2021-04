Ursula von der Leyen: Pfizer-BioNTech creşte cu 50 milioane de doze cantitatea de vaccin anti-COVID livrată UE în a două jumătate a anului

Pfizer-BioNTech creşte cu 50 milioane de doze cantitatea de vaccin anti-COVID livrată UE în a două jumătate a anului, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri, într-o postare pe Twitter.

We have just agreed with BioNTech-Pfizer to once again speed up vaccine delivery in 🇪🇺

The delivery of 50 million doses will be accelerated to Q2, starting in April.

This is a 25% increase, bringing the number of doses delivered by BioNTech-Pfizer to the EU in Q2 to 250 million

