Ursula von der Leyen pledează pentru modernizarea și eficientizarea Comisiei Europene: „Trăim într-o lume care ne lasă puțin timp pentru adaptare”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat luni prioritățile reformei administrative a instituției, care vizează simplificarea procedurilor, utilizarea mai eficientă a resurselor și adaptarea la noile tehnologii.

„Trăim într-o lume care ne lasă puțin timp pentru adaptare. Ne confruntăm cu provocări tot mai mari, atât externe, cât și interne, care ne afectează securitatea, economia și societățile. Iar aceste provocări sunt din ce în ce mai interconectate. Pentru a le face față, sunt necesare decizii politice clare, dar și o administrație capabilă să transforme aceste decizii în acțiuni concrete. Orientările politice stabilesc obiectivul unei Europe mai rapide, mai simple și mai concentrate asupra priorităților sale. Comisia Europeană trebuie să fie un exemplu în această privință”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen a declarat că i-a cerut comisarului Serafin să realizeze o analiză amplă a organizării și funcționării Comisiei Europene, care să țină cont atât de experiența angajaților instituției, cât și de practicile unor organizații similare și de recomandările unui grup extern de experți.

„Avem o bază solidă pe care putem construi. În timpul crizelor succesive, funcția publică europeană și-a demonstrat devotamentul, profesionalismul și capacitatea de a obține rezultate. Colegii noștri au contribuit la asigurarea vaccinurilor, au pus în aplicare planul nostru de redresare, au organizat sprijinul pentru Ucraina, au stabilizat piața energiei și au protejat consumatorii de prețurile ridicate și de deficitul de energie. Au oferit ajutor comunităților afectate de dezastre naturale. Au răspuns presiunilor migraționiste și amenințărilor hibride. Și-au asumat noi responsabilități și au găsit soluții, adesea în condiții de presiune extraordinară. Devotamentul lor a fost remarcabil. Prin urmare, avem toate motivele să fim mândri de funcția publică europeană”, a adăugat aceasta.

In today’s world, Europe needs to be fast, simple and focused. With our large-scale review, we aim for more efficiency.

More results.

Faster. So we can deliver the best possible 🇪🇺 public service for our citizens ↓ https://t.co/Wa7yNqSd8y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2026

Ursula von der Leyen a subliniat că responsabilitățile Comisiei Europene au crescut, în timp ce resursele sunt tot mai limitate, iar evoluțiile tehnologice creează noi oportunități. În acest context, președinta Comisiei a evidențiat trei priorități ale reformei administrative.

Prima vizează creșterea eficienței și a rapidității în luarea măsurilor, prin simplificarea procedurilor și îmbunătățirea colaborării interne. „Acest lucru presupune proceduri mai simple, structuri mai clare și o cooperare mai bună între departamente, astfel încât colegii noștri să își poată concentra eforturile acolo unde pot avea cel mai mare impact”, a spus ea.

A doua prioritate este utilizarea cât mai eficientă a fondurilor disponibile, în condițiile în care europenii se confruntă cu presiuni asupra costului vieții și se așteaptă ca banii publici să genereze rezultate concrete.

„Într-o perioadă în care europenii se confruntă cu presiuni asupra costului vieții, aceștia se așteaptă, pe bună dreptate, ca banii publici să genereze în continuare valoare adăugată și rezultate concrete. Ne propunem să utilizăm cât mai bine resursele de care dispunem, prin consolidarea sinergiilor și a cooperării, direcționarea eforturilor către domeniile în care pot avea cel mai mare impact și investiții în prioritățile care contează cel mai mult pentru europeni. Fiecare îmbunătățire eliberează timp și resurse care pot fi folosite în beneficiul cetățenilor europeni”, a adăugat von der Leyen.

Cea de-a treia prioritate vizează pregătirea personalului pentru schimbările tehnologice, inclusiv prin valorificarea inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea proceselor administrative și simplificarea interacțiunii Uniunii Europene cu întreprinderile și cetățenii.

„Inteligența artificială oferă noi modalități de lucru și noi oportunități de îmbunătățire a proceselor, precum și posibilitatea de a identifica soluții mai puțin împovărătoare pentru ca Uniunea Europeană să funcționeze în beneficiul întreprinderilor și al cetățenilor. Trebuie să le oferim colegilor noștri competențele și instrumentele necesare pentru a utiliza această tehnologie cât mai bine. De asemenea, trebuie să dezvoltăm talentele, să simplificăm serviciile și să valorificăm mai eficient tehnologiile disponibile”, a explicat președinta Comisiei Europene.

Potrivit Ursulei von der Leyen, acest raport va sta la baza recomandărilor rezultate în urma analizei, care urmează să fie prezentate până la sfârșitul anului 2026.

„Reforma este o responsabilitate comună la nivelul întregii Comisii, atât pentru conducerea politică, cât și pentru colegii de la toate nivelurile organizației. Obiectivul nostru rămâne clar: să oferim cetățenilor europeni cele mai bune servicii publice posibile”, a conchis aceasta.