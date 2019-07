Ursula von der Leyen, prima declarație în calitate de președinte ales al Comisiei Europene: ”Încrederea pe care mi-ați acordat-o este încrederea pe care ați dat-o Europei”

Președintele Klaus Iohannis a salutat marți seară, într-o postare pe Twitter, alegerea Ursulei von der Leyen în calitate de președintă a Comisiei Europene.

”O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea ei în funcția de președinte al Comisiei Europene. Aștept cu nerăbdare să cooperăm strâns pentru o Europă puternică!”, a scris șeful statului pe rețeaua de socializare.

I congratulate @vonderleyen on her election as @EU_Commission President. Looking forward to a close cooperation for a stronger Europe!

