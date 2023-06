Ursula von der Leyen, primul președinte al Comisiei Europene din ultimii 11 ani care efectuează o vizită în Mexic: Accelerăm negocierile pentru încheierea unui acord modernizat înainte de finele lui 2023

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, au convenit să accelereze negocierile și să finalizeze acordul modernizat dintre cele două părți înainte de finalizarea acestui an.

Ursula von der Leyen este primul președinte al Comisiei Europene din ultimii 11 ani care efectuează o vizită în acest stat din America Latină, scopul fiind acela de a relansa relația bilaterală și parteneriatul strategic dintre Mexic și Uniunea Europeană sub toate dimensiunile sale.

Așadar, cei doi oficiali au abordat prioritățile și provocările comune, precum lupta împotriva inegalității, lupta împotriva sărăciei, drepturile omului, tranziția energetică, lupta împotriva schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, migrația, sănătatea, inflația și securitatea alimentară, precum și apărarea dreptului internațional.

Având în vedere relația economică intensă – Mexicul este al doilea partener comercial al Uniunii Europene în America Latină și în Caraibe și, la rândul său, Uniunea Europeană este al treilea partener comercial al Mexicului și al doilea cel mai mare investitor în această țară – Ursula von der Leyen și Manuel Lopez Obrador au convenit să urmărească politici care să promoveze o creștere economică și o dezvoltare durabilă, rezilientă și favorabilă incluziunii, care să favorizeze justiția socială pe ambele maluri ale Atlanticului.

De asemenea, președinții au căzut de acord asupra obiectivului de consolidare a planurilor și programelor bilaterale pentru a promova mai multe investiții reciproce, fluxuri tehnologice și de cunoștințe în beneficiul societăților respective. Aceștia au făcut schimb de informații cu privire la oportunitățile oferite de inițiativa Global Gateway a Uniunii Europene pentru proiectele prioritare din Mexic, privind finanțele durabile, sănătatea publică, producția de vaccinuri, energia durabilă, inclusiv hidrogenul verde, și gestionarea durabilă a apei.

Cei doi lideri au recunoscut că Mexicul este un centru energetic, industrial și logistic strategic pentru aprovizionarea piețelor nord-americană și europeană, cu un potențial ridicat în domeniul energiei verzi pe bază de hidrogen, și au convenit că investițiile europene vor fi importante pentru a contribui la dezvoltarea sa.

În acest context, aceștia au salutat semnarea Declarației comune de intenție între guvernul Statelor Unite Mexicane și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru strategia de finanțare durabilă în Mexic în cadrul relației politice dintre Mexic și UE.

Pentru a dezvolta un parteneriat politic, comercial și de cooperare mai profund, președintele Lopez Obrador și președinta von der Leyen au fost de acord cu privire la importanța proiectului de acord global modernizat și au convenit să accelereze negocierile în vederea finalizării acestei înțelegeri modernizate înainte de sfârșitul anului.

