Ursula von der Leyen, promisiuni eurodeputaților Renew Europe: Fiți siguri că Margrethe Vestager va avea o poziție în Comisia mea egală cu cea a lui Frans Timmermans

Ursula von der Leyen s-a aflat astăzi în fața grupului Renew Europe din Parlamentul European pentru a-i convinge pe eurodeputați să o susțină pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Alături de liderul grupului, Dacian Cioloș, care a prezidat discuția dintre candidata din Germania și membrii Renew Europe, von der Leyen a răspuns mai multor întrebări de interes pentru aceștia, cele reiterate în nenumărate rânduri fiind legate de măsurile pentru respectarea statului de drept în UE, atribuirea unui portofoliu cu o mare vizibilitate la nivelul Comisiei pentru Margrethe Vestager, candidata liberalilor europeni pentru șefia executivului european în timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare, și susținerea Conferinței privind Viitorul Europei, proiect prin care Dacian Cioloș propune ca deciziile de la nivel european să fie aduse mai aproape de cetăţeni.

Ursula von der Leyen a fost întrebată de mai mulți eurodeputați ce măsuri ar pregăti pentru a susține respectarea statului de drept la nivelul întregii UE, pornind de la rezultatele bune pe care le-a adus aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare în cazul României și Bulgariei și luând în considerare propunerea Parlamentului European de a se institui un mecanism pentru monitorizarea statului de drept la nivel european. Răspunsul acesteia nu a fost foarte clar în ceea ce privește măsurile concrete pe care le-ar propune ca președinte al Comisiei, însă a afirmat că este necesară o discuție cu privire la subiectul sensibil al respectării statului de drept, înclinând spre adoptarea unui mecanism unitar care să asigure acest lucru.

,,Este timpul să avem o discuție la nivelul întregii Uniuni Europene despre statul de drept, care să clarifice ce înseamnă respectarea statului de drept sau încălcarea lui, pentru că problemele care intră sub această noțiune sunt diferite de la stat la stat. O discuție care să înlăture învinuirile și rușinea și să modeleze un proces de monitorizare transparent și care să se aplice tuturor”, a răspuns von der Leyen.

Întrebată dacă poate confirma că Margrethe Vestager ar primi aceeași funcție de Prim Vicepreședinte ca Frans Timmermans într-o Comisie Europeană condusă de ea și dacă afacerile economice, de interes pentru grupul Renew Europe, ar fi portofoliul atribuit, candidata din Germania i-a asigurat pe eurodeputați că ,,ea va avea o poziție extraordinară deoarece a depus o muncă extraordinară”

,,Suntem exact pe aceeași lungime de undă, am un mare respect pentru ceea ce a reușit să obțină, are o reputație uriașă și ar fi un personaj minunat în viitoarea Comisie. Puteți fi siguri că va obține un portofoliu cu buget extraordinar. Are idei interesante”, a clarificat von der Leyen, fără să precizeze, însă, despre ce portofoliu ar fi vorba.

La rândul său, Dacian Cioloș a punctat faptul că i-a explicat clar Ursulei von der Leyen că o persoană cu experiența executivă a lui Margrethe Vestager, susținută politic de liderii din Consiliul European și de grupul Renew Europe pentru o funcție înaltă în Comisia Europeană, ar fi legătura care ar consolida cooperarea dintre Parlamentul European și Comisie.

De asemenea, eurodeputații Renew Europe au dorit să afle care este poziția acesteia privind eșecul și, totodată, viitorul procesului candidaților cap de listă (Spitzenkandidaten) pentru alegerea mai democratică a președintelui Comisiei Europene.

Von der Leyen este de acord că ar trebui să existe o regândire a mecanismului de funcționare a acestui proces pentru a avea succes în contextul alegerilor europene viitoare, însă a ținut să separe subiectul de discuțiile care ar exista în cadrul Conferinței pentru Viitorul Europei, propusă de Dacian Cioloș.

,,Modul în care Parlamentul European și Consiliul European vor defini procesul Spitzenkandidat este separat de Conferință. Însă, cred că trebuie să ne facem temele și să ne gândim cum definim procesul Spitzenkandidat împreună cu Consiliul European, pentru ca data viitoare să fie respectat de ambele părți și să funcționeze. Conferința despre Europa va fi mult mai incluzivă și sunt sigură că oamenii vor dori să vorbească despre multe alte subiecte”, a spus Ursula von der Leyen.

În orice caz, la finalul dezbaterii, liderul Renew Europe a punctat faptul că sprijinul pentru candidatura lui von der Leyen la șefia Comisiei Europene este condiționat de sprijinul acesteia față de trei chestiuni de interes pentru grupul pe care îl prezidează: elaborarea unui mecanism european pentru monitorizarea statului de drept, conducerea Comisiei Europene ținând cont de discuțiile din cadrul Conferinței pentru Viitorul Europei, care s-ar axa pe democratizare, și obținerea unei funcții egale cu cea a lui Frans Timmermans în viitoarea Comisie pentru Margrethe Vestager.