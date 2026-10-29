Ursula von der Leyen propune, la Montreal, o “asociere fără aderare” a Canadei la UE și o “Alianță pentru Viitor” pentru securitate, apărare, energie, materii prime și inteligență artificială

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru aprofundarea relației dintre Uniunea Europeană și Canada printr-un model de „asociere fără aderare”, care să apropie Ottawa de blocul comunitar fără a-i acorda statutul de membru cu drepturi depline. Într-un discurs susținut joi la Institutul C.D. Howe din Montreal, în marja summitului UE-Canada, șefa executivului european a propus construirea unei „Alianțe pentru Viitor”, bazată pe cooperare în domeniul securității, apărării, inteligenței artificiale, energiei și materiilor prime critice.

„Canada nu poate deveni membru cu drepturi depline al UE din motive geografice, însă ambele părți își doresc să ducă relația la cel mai înalt nivel posibil. De aceea, discutăm ideea ca Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Ideea noastră este simplă: o asociere fără aderare. Putem înlocui aderarea cu o ambiție și o viziune comune. Putem construi un parteneriat care să se apropie de statutul de membru mai mult decât orice am realizat până acum”, a declarat Ursula von der Leyen.

At the turn of the last century, Jean Monnet discovered Canada’s pioneering spirit. He brought that spirit back to Europe. And went on to become one of the founding fathers of our Union. Today, that same spirit inspires us to explore a historic first: Canada becoming the EU’s first associate member ↓

https://t.co/IMc7oCOiAZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 29, 2026

Propunerea presupune o aliniere mai strânsă a politicilor, a mecanismelor de guvernanță și a participării la programele europene. Potrivit președintei Comisiei Europene, cooperarea ar putea acoperi domenii precum inteligența artificială, clima, energia și securitatea, dar și relațiile dintre Comisia Europeană și guvernul canadian, parlamentele și instanțele celor două părți.

Șefa Comisiei Europene a argumentat că aprofundarea parteneriatului transatlantic este necesară într-un context de transformare a ordinii internaționale, în care alianțele și premisele care au asigurat prosperitatea și securitatea Europei și Canadei se schimbă rapid.

„Nu ne mai putem lăsa încătușați de limitele vechii ordini mondiale. Cunoaștem riscurile, dar vedem și o cale de urmat – o nouă frontieră. Trebuie să imaginăm parteneriate construite pe încredere și ghidate de interese și convingeri comune”, a afirmat von der Leyen.

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Referindu-se la declarația premierului canadian Mark Carney potrivit căreia ordinea internațională va fi construită și din Europa, cu Canada ca parte a acesteia, președinta Comisiei Europene a subliniat că cele două părți împărtășesc aceeași viziune asupra cooperării internaționale.

„Într-o lume a rivalităților tot mai accentuate, suveranitatea și independența nu mai înseamnă doar libertatea de a acționa singuri. Ele înseamnă capacitatea de a acționa împreună”, a punctat aceasta, anunțând că UE și Canada vor construi o „Alianță pentru Viitor”, cu obiectivul creării unui spațiu comun pentru creștere economică, prosperitate, reziliență și securitate economică.

Unul dintre pilonii noii cooperări îl reprezintă reducerea vulnerabilităților economice și a dependențelor strategice, în special în domenii precum energia, semiconductorii și materiile prime critice.

„Atunci când comerțul devine un instrument de presiune economică, familiile sunt cele care plătesc prețul, de la produsele de pe rafturile supermarketurilor până la costul unei mașini noi. Vedem în timp real cum suveranitatea noastră este atacată”, a avertizat Ursula von der Leyen.

În acest context, UE și Canada vor dezvolta un spațiu comun pentru lanțurile de aprovizionare strategice, prin investiții comune sau complementare, inclusiv private, și prin colaborarea cu instituții financiare de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Potrivit Ursulei von der Leyen, importurile UE de materii prime critice din Canada au crescut anul trecut cu 62% în valoare, ajungând la 3,3 miliarde de euro. Acestea includ litiu, cobalt, nichel și grafit, necesare pentru vehicule electrice, energie curată și industriile viitorului.

Președinta Comisiei Europene a invocat și rezultatele acordului comercial CETA, datorită căruia comerțul bilateral a crescut cu peste 80%.

În domeniul apărării și securității, Ursula von der Leyen a evidențiat participarea Canadei la eforturile NATO de apărare a Flancului Estic, precum și implicarea acesteia în programul european SAFE, destinat achizițiilor comune în domeniul apărării.

Președinta Comisiei Europene a subliniat, de asemenea, sprijinul acordat de Canada Ucrainei încă de la începutul războiului declanșat de Rusia și importanța continuării cooperării pentru apărarea dreptului ucrainenilor de a-și decide liber viitorul.

Regiunea arctică reprezintă un alt punct important al agendei strategice comune, în condițiile în care Rusia își reconstruiește prezența militară și desfășoară strategii hibride împotriva vecinilor săi.

„Trebuie să acționăm și să ne schimbăm postura strategică, iar împreună cu partenerii care ne împărtășesc valorile, Canada și Uniunea Europeană trebuie să le apărăm”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Summitul UE-Canada se desfășoară la Montreal, în perioada 29-30 octombrie, iar liderii celor două părți urmăresc lansarea unei „Alianțe pentru Viitor”, care să ofere un cadru pentru prosperitate comună și securitate economică și să aprofundeze cooperarea politică, comercială, tehnologică și în domeniul apărării.