Ursula von der Leyen propune trei opțiuni pentru a finanța nevoile Ucrainei, una dintre ele fiind datoria comună: Cea mai eficientă modalitate este folosirea activelor rusești înghețate

Uniunea Europeană ar putea recurge la împrumuturi în comun pentru a sprijini Ucraina dacă planul său de a ceda activele rusești înghețate nu înregistrează progrese, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Politico Europe.

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, von der Leyen a prezentat pentru prima dată în mod public diferite opțiuni de finanțare a efortului de război al Ucrainei în următorii ani.

Comisia Europeană și-ar dori să folosească activele rusești înghețate și depozitate în Europa pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei pentru reparații. Însă ideea s-a lovit de rezistența Belgiei, forțând Comisia Europeană să propună alternative.

Miza este mare pentru Belgia, deoarece găzduiește firma financiară Euroclear, care deține cea mai mare parte a activelor imobilizate, și se teme că inițiativa ar putea crea riscuri juridice și financiare. Activele au fost înghețate de UE după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Dacă planul privind activele nu se concretizează, von der Leyen a sugerat emiterea unei datorii comune a UE, care va fi rambursată în cele din urmă de capitalele naționale.

O altă opțiune implică sarcina fiecărei țări de a finanța individual Ucraina prin bugetele naționale.

Ambele alternative sunt însă inacceptabile pentru țări puternic îndatorate, precum Franța și Italia, care dispun de puține mijloace pentru a finanța Ucraina.

„Acesta este motivul pentru care colaborăm îndeaproape cu Belgia și cu toate statele membre pentru a găsi soluții care să ne permită să ne îndeplinim acest angajament. Este clar că ne vom respecta angajamentul și că vom acoperi nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii ani. Discuția se concentrează acum asupra modului în care vom face acest lucru. Există trei opțiuni. Opțiunea 1 este de a utiliza marja de manevră a bugetului pentru a strânge fonduri de pe piețele de capital. Opțiunea 2 este încheierea unui acord interguvernamental, prin care statele membre să atragă singure capitalul necesar. Opțiunea 3 este acordarea unui împrumut pentru reparații pe baza activelor rusești imobilizate. Aceasta ar însemna: preluarea lichidităților din activele rusești imobilizate, acordarea acestora Ucrainei sub formă de împrumut – iar Ucraina trebuie să ramburseze acest împrumut dacă Rusia plătește reparații. Aceasta este cea mai eficientă modalitate de a susține apărarea și economia Ucrainei. Acesta este cel mai eficient mod de a susține apărarea și economia Ucrainei. Și cel mai clar mod de a face Rusia să înțeleagă că timpul nu este de partea ei. Vom demonstra că, dacă va fi nevoie, suntem pregătiți să mergem până la capăt. Pentru că este vorba despre libertatea noastră. Este vorba despre democrațiile noastre. Este vorba despre ordinea bazată pe norme. Iar Europa va apăra întotdeauna aceste valori”, le-a propus von der Leyen eurodeputaților.

Comentariile sale adresate Parlamentului European vin în contextul în care miniștrii de finanțe ai UE urmează să discute acest subiect joi, la Bruxelles.

UE se află sub presiune pentru a ajunge rapid la un acord, întrucât se preconizează că Ucraina va rămâne fără fonduri în primăvara anului viitor.