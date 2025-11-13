Connect with us

PARLAMENTUL EUROPEAN

Ursula von der Leyen propune trei opțiuni pentru a finanța nevoile Ucrainei, una dintre ele fiind datoria comună: Cea mai eficientă modalitate este folosirea activelor rusești înghețate

Published

26 minutes ago

on

© European Union 2025 - Source : EP

Uniunea Europeană ar putea recurge la împrumuturi în comun pentru a sprijini Ucraina dacă planul său de a ceda activele rusești înghețate nu înregistrează progrese, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Politico Europe.

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, von der Leyen a prezentat pentru prima dată în mod public diferite opțiuni de finanțare a efortului de război al Ucrainei în următorii ani.

Comisia Europeană și-ar dori să folosească activele rusești înghețate și depozitate în Europa pentru a susține un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei pentru reparații. Însă ideea s-a lovit de rezistența Belgiei, forțând Comisia Europeană să propună alternative.

Miza este mare pentru Belgia, deoarece găzduiește firma financiară Euroclear, care deține cea mai mare parte a activelor imobilizate, și se teme că inițiativa ar putea crea riscuri juridice și financiare. Activele au fost înghețate de UE după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Dacă planul privind activele nu se concretizează, von der Leyen a sugerat emiterea unei datorii comune a UE, care va fi rambursată în cele din urmă de capitalele naționale.

O altă opțiune implică sarcina fiecărei țări de a finanța individual Ucraina prin bugetele naționale.

Ambele alternative sunt însă inacceptabile pentru țări puternic îndatorate, precum Franța și Italia, care dispun de puține mijloace pentru a finanța Ucraina.

„Acesta este motivul pentru care colaborăm îndeaproape cu Belgia și cu toate statele membre pentru a găsi soluții care să ne permită să ne îndeplinim acest angajament. Este clar că ne vom respecta angajamentul și că vom acoperi nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii ani. Discuția se concentrează acum asupra modului în care vom face acest lucru. Există trei opțiuni. Opțiunea 1 este de a utiliza marja de manevră a bugetului pentru a strânge fonduri de pe piețele de capital. Opțiunea 2 este încheierea unui acord interguvernamental, prin care statele membre să atragă singure capitalul necesar. Opțiunea 3 este acordarea unui împrumut pentru reparații pe baza activelor rusești imobilizate. Aceasta ar însemna: preluarea lichidităților din activele rusești imobilizate, acordarea acestora Ucrainei sub formă de împrumut – iar Ucraina trebuie să ramburseze acest împrumut dacă Rusia plătește reparații. Aceasta este cea mai eficientă modalitate de a susține apărarea și economia Ucrainei. Acesta este cel mai eficient mod de a susține apărarea și economia Ucrainei. Și cel mai clar mod de a face Rusia să înțeleagă că timpul nu este de partea ei. Vom demonstra că, dacă va fi nevoie, suntem pregătiți să mergem până la capăt. Pentru că este vorba despre libertatea noastră. Este vorba despre democrațiile noastre. Este vorba despre ordinea bazată pe norme. Iar Europa va apăra întotdeauna aceste valori”, le-a propus von der Leyen eurodeputaților.

Comentariile sale adresate Parlamentului European vin în contextul în care miniștrii de finanțe ai UE urmează să discute acest subiect joi, la Bruxelles.

UE se află sub presiune pentru a ajunge rapid la un acord, întrucât se preconizează că Ucraina va rămâne fără fonduri în primăvara anului viitor.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

PARLAMENTUL EUROPEAN

Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor

Published

2 hours ago

on

November 13, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Europarlamentarul Gabriela Firea a susținut un discurs în plenul Parlamentului European, solicitând acțiune imediată pentru siguranța femeilor din România și restul statelor membre UE. Deputatul european propune implementarea unui mecanism european permanent și interconectat (un registru al agresorilor cu antecedente), pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva, dar și o linie bugetară specifică pentru a finanța adăposturile și serviciile specializate.

„Sunt 51 de femei decedate doar în acest an. E clar că avem lacune în sistemele noastre de protecție. Nu putem construi egalitate pe fundația fricii. Dreptul la viață este fundamentul oricărei strategii. Româncele, cetățeni europeni cer acțiune imediată, aliniată cu obiectivele europene. Avem nevoie de un mecanism european permanent, interconectat, care să creeze un registru al agresorilor cu antecedente pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva”, a transmis deputatul social-democrat. 

De asemenea, Gabriela Firea subliniază faptul că viitorul buget multianual al UE trebuie să creeze o linie bugetară specifică pentru a finanța serviciile specializate și adăposturile destinate femeilor care trec prin asemenea tragedii:„Europa trebuie să onoreze angajamentul de a garanta un viitor sigur pentru toate femeile. Tragediile pot și trebuie să fie prevenite!” 

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu

Published

2 days ago

on

November 11, 2025

By

© Victor Negrescu / Facebook

„Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Acesta a participat la Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice.

„M-am bucurat să fiu din nou alături de antreprenorii români la Gala Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice. Felicit echipa Consiliul National al IMM-urilor din Romania, condusă de Florin Jianu, și pe toți cei care mențin viu spiritul inițiativei private în România. M-am bucurat să revăd mulți parteneri și colegi cu care am lucrat în proiecte importante pentru mediul de afaceri românesc”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Citiți și Parliament of Enterprises 2025. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază rolul central al antreprenorilor în recăpătarea competitivității europene: Antreprenorialul este spiritul Europei unite

Victor Negrescu a precizat că 99,7% dintre firmele românești sunt întreprinderi mici și mijlocii, acestea generând aproximativ 65% din PIB-ul țării și peste două treimi din locurile de muncă din sectorul privat.  

„De aceea, la nivel european am susținut pachetele SME Relief și Omnibus simplification, care reduc birocrația cu până la 35%, și am propus crearea unui Birou Unic European pentru IMM-uri”, a punctat europarlamentarul. 

El a adăugat că IMM România a contribuit activ la obținerea finanțării europene pentru proiectul fabricii de inteligență artificială,  pe care l-a coordonat.

„Voi continua să lupt pentru mai puțină birocrație, mai multă încredere și o Europă mai bună pentru antreprenorii român”, a conchis Victor Negrescu. 

PARLAMENTUL EUROPEAN

Eurodeputații solicită Comisiei Europene noi reguli privind utilizarea managementului algoritmic la locul de muncă

Published

2 days ago

on

November 11, 2025

By

© European Parliament Media Center

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European sociale solicită Comisiei Europene să introducă o lege care să reglementeze utilizarea tehnologiilor algoritmice, inclusiv a inteligenței artificiale, în cadrul locurilor de muncă din Europa, potrivit comunicatului oficial.

Astfel, eurodeputații au convenit asupra unei serii de recomandări pentru un nou act legislativ european care să asigure utilizarea transparentă, echitabilă și sigură a sistemelor automatizate de monitorizare și de luare a deciziilor utilizate la locul de muncă. Deși subliniază că folosirea sistemelor de management algoritmic (AM) poate oferi oportunități pentru optimizarea activității, aceștia insistă ca aceste tehnologii să fie supravegheate de oameni și accentuează importanța transparenței, a protejării drepturilor fundamentale și a datelor cu caracter personal.

Propunerea de inițiativă legislativă a fost adoptată cu 41 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri.

Control uman

Potrivit eurodeputaților, noua lege trebuie să prevadă supraveghere umană pentru toate deciziile luate sau susținute de sistemele de management algoritmic (AM). Angajații ar trebui să aibă dreptul de a solicita explicații pentru deciziile adoptate sau sprijinite de aceste sisteme. Deciziile finale privind angajarea sau încetarea contractului de muncă, reînnoirea sau nerînnoirea acestuia, modificările de remunerare sau măsurile disciplinare trebuie să fie luate de o persoană, nu de un algoritm.

Transparență și dreptul la informare

Eurodeputații recomandă ca angajații să fie informați cu privire la modul în care aceste sisteme influențează condițiile de muncă, la situațiile în care sunt utilizate pentru luarea deciziilor, la tipul de date pe care le colectează sau le prelucrează, precum și la modul în care este asigurată supravegherea umană.

Angajații ar trebui, de asemenea, să aibă acces la programe de formare care să îi ajute să interacționeze eficient cu aceste sisteme și să fie consultați înainte de luarea deciziilor privind remunerarea, evaluarea performanței, repartizarea sarcinilor sau programul de lucru, atunci când aceste decizii sunt susținute de sisteme de management algoritmic.

Deputații europeni subliniază, totodată, că utilizarea sistemelor AM trebuie să respecte bunăstarea angajaților și să nu le pună în pericol siguranța, sănătatea fizică sau psihică.

Protecția datelor lucrătorilor

Pentru a proteja viața privată și datele lucrătorilor, noile norme solicitate de deputații europeni ar interzice prelucrarea datelor referitoare la starea emoțională, psihologică sau neurologică a lucrătorilor, comunicările private, datele lucrătorilor în afara programului de lucru, localizarea în timp real în afara programului de lucru și utilizarea datelor referitoare la libertatea de asociere și negocierea colectivă.

Parlamentul European va vota asupra acestei inițiative legislative în sesiunea plenară din decembrie. Ulterior, Comisia Europeană va avea la dispoziție trei luni pentru a răspunde, fie informând Parlamentul cu privire la măsurile pe care intenționează să le adopte, fie explicând motivele pentru care refuză să propună o inițiativă legislativă în conformitate cu solicitarea Parlamentului.

La nivelul Uniunii Europene există deja legislație privind inteligența artificială și protecția datelor, cum ar fi Regulamentul privind inteligența artificială (AI Act) și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Reguli care vizează în mod specific utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă sunt prevăzute în Directiva privind munca pe platforme.

Trending