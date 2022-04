Ursula von der Leyen: Putin a eșuat încă o dată în încercarea de a semăna dezbinare între europeni. Era combustibililor fosili din Rusia se va încheia

Kremlinul se folosește de combustibilii fosili pentru a încerca să șantajeze, dar Comisia Europeană s-a pregătit pentru acest lucru, în strânsă coordonare și solidaritate cu statele membre și partenerii internaționali, a transmis miercuri Ursula von der Leyen, după ce Gazprom a anunţat că a oprit complet livrările de gaze naturale către Polonia şi Bulgaria, conform comunicatului oficial.

Potrivit acesteia, președintele rus Vladimir Putin a eșuat„ încă o dată în această încercare de a semăna dezbinare între europeni”

„Era combustibililor fosili din Rusia se va încheia. Suntem hotărâți să facem ca acest lucru să se întâmple cât mai curând posibil. Europa avansează în domeniul energiei”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

Today Putin once again failed, in this attempt to sow division between Europeans.

The era of Russian fossil fuels in Europe will come to an end.

We are determined to make this happen as soon as possible.

Europe is moving forward on energy. pic.twitter.com/kZcBWbtNxU

