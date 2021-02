Ursula von der Leyen salută acordul privind consolidarea mecanismului de protecție civilă al UE: Trebuie să avem instrumentele necesare pentru a sprijini statele membre

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută acordul între Consiliul UE și Parlamentul European privind consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.

„Pentru prima dată, UE va putea achiziționa direct ceea ce este necesar pentru a aborda o criză, inclusiv echipamente medicale. Trebuie să avem instrumentele necesare pentru a sprijini rapid statele membre atunci când apare o criză”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

I welcome the agreement on strengthening the EU Civil Protection Mechanism.

For the 1st time the EU will be able to directly procure what is needed to address a crisis, including medical equipment.

