Ursula von der Leyen salută “dorința” lui Trump de a oferi Ucrainei “garanții de securitate similare articolului 5” din Tratatul NATO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO, informează AFP.

“Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Cei doi s-au adresat presei înainte de a participa împreună la o reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA-Rusia din Alaska și drumul către pace.

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa. We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe’s vital security interests. With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Președintele american Donald Trump i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, arată AFP, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.

Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.

Președinta Comisiei Europene a reafirmat de asemenea că Ucraina trebuie să-și poată păstra integritatea teritorială.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nu vede niciun semn care să arate că Rusia este gata pentru un summit tripartit care să-i reunească pe președintele american Donald Trump, omologul său rus Vladimir Putin și el însuși.

“În acest stadiu, nu există niciun indiciu din partea Rusiei că summitul tripartit va avea loc”, a declarat Zelenski în timpul briefingului alături de președinta Comisiei Europene.

După summitul avut vineri cu Putin în Alaska, președintele american a anunțat că, în urma progreselor obținute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar în funcție de cum va decurge discuția cu acesta despre o soluționare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german.

Liderii europeni încearcă să faciliteze o întâlnire trilaterală Trump–Putin–Zelenski și insistă asupra implicării directe a SUA în garanțiile de securitate.