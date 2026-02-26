Ursula von der Leyen salută “fermitatea” României în abordarea deficitului bugetar și contribuția la securitatea în Marea Neagră: “De aceea vom intensifica sprijinul UE pentru România”

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a transmis joi, în cadrul întrevederii sale cu premierul Ilie Bolojan, un mesaj de apreciere pentru rolul României în regiunea Mării Negre, solidaritatea față de Republica Moldova și Ucraina și eforturile de consolidare fiscală.

Aceasta a subliniat contribuția României la securitatea regională, afirmând că „suntem recunoscători României pentru contribuția la menținerea securității în regiunea Mării Negre”.

„Solidaritatea dumneavoastră față de Moldova și Ucraina este remarcabilă”, a indicat șefa executivului european.

În acest context, Ursula von der Leyen a anunțat intensificarea sprijinului european pentru statele din flancul estic al Uniunii. „De aceea ne vom intensifica sprijinul pentru dumneavoastră și pentru celelalte comunități din est”, a declarat aceasta.

Președinta Comisiei a evidențiat totodată eforturile Guvernului român în plan economic și bugetar.

„România este fermă în abordarea deficitului bugetar excesiv prin reforme dificile și în avansarea implementării Next Generation EU”, a arătat Ursula von der Leyen, referindu-se la măsurile de reducere a deficitului și la implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență finanțat prin mecanismul european de redresare.

Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, la Bruxelles, cu președinta Ursula von der Leyen despre stadiul implementării PNRR, cererile de plată 3 și 4 și reformele asumate de România, inclusiv cele privind pensiile magistraților și decarbonizarea, dar și despre consolidarea industriei de apărare și sprijinul destinat statelor de pe flancul estic, a transmis și Guvernul de la București într-un comunicat.

Potrivit Palatului Victoria, șefa Comisiei Europene a apreciat progresele făcute de Guvern, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului și implicarea României în programele SAFE și EastInvest, dedicate dezvoltării și rezilienței economice și de securitate a regiunii.

După întrevedere, Șeful Guvernului și șefa Comisiei Europene au participat la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene, un eveniment dedicat lansării programului european East Invest.

Ilie Bolojan a susținut un discurs după ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a deschis evenimentul concretizat prin semnarea declarației de intenție pentru lansarea mecanismului East Invest, prin care România se alătură acestei platforme de finanțare care vizează investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE.

Potrivit premierului, războiul de la graniță și acțiunile hibride au scos la iveală vulnerabilități nu doar în planul securității, ci și în cel al dezvoltării economice. „Instrumentele și politicile europene, de la SAFE la politica de coeziune sau la viitorul fond de competitivitate, trebuie să contribuie la transformarea frontierei estice într-un spațiu mai sigur, mai puternic și mai prosper. Dacă această frontieră este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, a afirmat Bolojan.

La Bruxelles, premierul Ilie Bolojan s-a mai întâlnit și cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și cu comisarul european pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis.