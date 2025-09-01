Ursula von der Leyen salută “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României: “Rezistați intimidărilor care fac parte din manualul de acțiune al Moscovei”

România a dat dovadă de reziliență impresionantă a democrației și instituțiilor sale, contracarând cu succes tentativele de dezinformare și manipulare care fac parte din manualul de acțiune al Rusiei, a afirmat, luni, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan, von der Leyen remarcând că se află în România “pentru prima dată de la inaugurarea” mandatului prezidențial. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“.

“În ultimele luni, România a demonstrat reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor sale. Ați contracarat cu succes tentativele de dezinformare și manipulare”, a spus von der Leyen, cu referire indirectă la depășirea momentului critic al anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut, pe fondul ingerințelor externe.

Șefa Comisiei Europene a arătat că România este “un susținător ferm, de nădejde și de nezdruncinat ai Ucrainei și Republicii Moldova”.

“Rezistați intimidărilor care fac de obicei parte din manualul de acțiune al Moscovei, iar acest lucru vă face doar mai puternici”, a mai adăugat ea.

Președinta Comisiei Europene s-a aflat de vineri până luni într-un turneu în șapte țări din așa-numitele state de frontieră ale Uniunii Europene, pentru a le asigura de sprijinul UE în fața agresiunii ruse.

În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.