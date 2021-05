Ursula von der Leyen: Săptămâna aceasta, jumătate din populația adultă a UE va avea administrată cel puțin o doză de vaccin anti-COVID-19

Președinta Comisiei Europene salută progresele constante ale campaniei de vaccinare în rândul statelor membre și anunță că în această săptămână se va atinge pragul de jumătate de adulți vaccinați cu prima doză în tot blocul comunitar.

„Am făcut progrese constante în ceea ce privește vaccinarea în UE: 300 de milioane de doze livrate, 245 de milioane de vaccinări și 46% din populația adultă a UE a primit cel puțin o doză. Săptămâna aceasta vom atinge o nouă bornă: jumătate dintre adulții din UE vor fi primit prima doză de vaccin anti-COVID-19”, a scris șeful Executivului European pe contul de Twitter.

We made steady progress on vaccination in EU:

•300 million doses delivered

•245 million vaccinations

•46% of the EU adult population has received at least one dose.

This week we’ll reach a new milestone: half of EU adults will have received their 1st dose #StrongerTogether pic.twitter.com/blxm6BLSA2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2021