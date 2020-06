Ursula von der Leyen, sceptică în privința unui acord la summitul din 17-18 iulie, le cere liderilor UE să ajungă la o înțelegere pentru relansarea economică înainte de pauza de vară

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat sâmbătă un nou angajament de 4,9 miliarde de euro din partea “Team Europe”, împreună cu Banca Europeană de Investiții, pentru a asigura accesul universal la tratamente, teste și vaccinuri împotriva noului coronavirus.

Ursula von der Leyen a făcut acest anunț în debutul summitului “Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor”, parte a campaniei lansate de Comisia Europeană și de organizația internațională de promovare și de apărare a drepturilor civile Global Citizen. Potrivit președintei executivului european, la evenimentul online de sâmbătă au fost strânși, în total, 6,15 miliarde de euro.

“Vom încheia această pandemie doar atunci când ea s-a încheia peste tot. Aceasta înseamnă că orice persoană din lume trebuie să aibă acces la teste, tratamente și vaccinuri, indiferent de locul în care trăiește, de unde provin sau cum arată. Pentru aceasta, trebuie să investim în producerea de vaccinuri la o viteză și o scară fără precedent. (…) Zeci de miliarde sunt necesare”, a spus von der Leyen, amintind de maratonul mondial al donatorilor lansat la 4 mai și în urma căruia Comisia Europeană a strâns aproape 10 miliarde de euro.

“Dar avem nevoie de mai mult. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a făcut echipă cu Global Citizen și cu artiști. Am încredere în puterea lor de a reuni oamenii, de a-și mobiliza energia și de a declanșa schimbarea. Acesta este motivul pentru care mă bucur să vă anunț că astăzi Team Europe promite alte 4,9 miliarde de euro pentru a ajuta țările vulnerabile să-și finanțeze recuperarea din pandemie. Acest lucru se datorează parteneriatului strâns dintre Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții”, a mai spus von der Leyen.

În cursul acestui summit organizat în mediul online au mai vorbit președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Boris Johnson, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, prim-ministrul norvegian Erna Solberg sau președintele Africii de Sud Cyril Ramaphosa.

