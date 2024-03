Ursula von der Leyen și-a prezentat candidatura pentru un nou mandat: “Semnalul de la București” este că PPE nu va permite ca prietenii extremiști ai lui Putin să calce în picioare Europa

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat miercuri atacul Rusiei asupra orașului ucrainean Odesa în timp ce acolo se aflau președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

De la București, acolo unde participă la Congresul PPE unde va fi desemnată candidat pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept “josnic” atacul Rusiei.

“Condamn cu fermitate atacul josnic al Rusiei asupra orașului Odesa în timpul vizitei președintelui Volodimir Zelenski și premierul Kyriakos Mitsotakis. Nimeni nu se lasă intimidat de această nouă tentativă de teroare – cu siguranță nu cei doi lideri de pe teren și nici oamenii curajoși din Ucraina. Mai mult ca niciodată, suntem alături de Ucraina“, a scris Ursula von der Leyen, pe platforma de socializare X.

Premierul grec, care se află miercuri în Ucraina, se va deplasa joi la București pentru a participa la Congresul Partidului Popular European.

