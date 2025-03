Ursula von der Leyen și Antonio Costa vor călători în Africa de Sud pentru a consolida parteneriatul strategic și pentru a stimula comerțul și investițiile, într-un peisaj geopolitic aflat în schimbare

Secretarul de stat american Marco Rubio nu va participa la viitoarea reuniune a G20 ce va avea loc în Africa de Sud, la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va sista fondurile pentru țara africană, anunță Reuters și France 24.

Între 20-21 februarie, Africa de Sud, țară care deține președinția semestrială a G20 până în noiembrie 2025, va fi gazda unei reuniuni a miniștrilor de externe din acest format.

”NU voi participa la reuniunea la nivel înalt G20 de la Johannesburg. Africa de Sud face lucruri foarte rele. Expropriază proprietatea privată. folosește G20 pentru a promova <<solidaritatea, egalitatea și durabilitatea>>. Cu alte cuvinte: DEI și schimbările climatice. Treaba mea este să promovez interesele naționale ale Americii, nu să risipesc banii contribuabililor sau să încurajez antiamericanismul”, a menționat acesta într-un mesaj publicat pe X.

I will NOT attend the G20 summit in Johannesburg.

South Africa is doing very bad things. Expropriating private property. Using G20 to promote “solidarity, equality, & sustainability.” In other words: DEI and climate change.

My job is to advance America’s national interests, not…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 5, 2025