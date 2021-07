Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron au discutat la Palatul Élysée prioritățile președinției franceze la Consiliul UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat o vizită de lucru în Franța, unde a fost invitată de președintele Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Potrivit agendei, cei doi au luat cina marți seară.

„O întâlnire minunată cu Emmanuel Macron. Am discutat despre subiecte de actualitate și despre viitoarea președinție franceză a Consiliului UE”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

