Ursula von der Leyen și Keir Starmer au analizat intenția Londrei de a participa la împrumutul UE de 90 de miliarde destinat Ucrainei: Ar reprezenta un pas important pentru relația industrială din domeniul apărării 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu premierul britanic Keir Starmer despre „îmbunătățirea relațiilor dintre UE și Regatul Unit, în beneficiul consumatorilor, al întreprinderilor și al securității colective europene.”

Potrivit unei declarații difuzate după întâlnirea prilejuită de summitul Comunității Politice Europene, cei doi oficiali au „analizat planul Regatului Unit de a participa la împrumutul UE de 90 de miliarde de euro (78 de miliarde de lire sterline) acordat Ucrainei” și au „convenit că acesta ar reprezenta un pas important în relațiile industriale din domeniul apărării dintre UE și Regatul Unit.”

„Am subliniat sprijinul nostru neclintit pentru poporul ucrainean și am salutat reziliența și curajul de care a dat dovadă în ultimele săptămâni și luni”, arată declarația.

De asemenea, Ursula von der Leyen și Keir Starmer au „convenit începerea negocierilor privind participarea Regatului Unit la Fondul Consiliului European pentru Inovare, inclusiv la Fondul Scale-up Europe, care va oferi sprijin întreprinderilor tehnologice promițătoare cu creștere rapidă pentru a se extinde și pentru a susține ambițiile UE și ale Regatului Unit de a păstra cei mai promițători inovatori în Europa.”

Potrivit unei declarații susținute de Starmer în contextul summitului Comunității Politice Europene, Marea a trebui să contribuie la programul UE de împrumuturi pentru Ucraina, iar potrivit unor informații, această contribuție ar putea ajunge la 400 de milioane de lire sterline, informează .

„Este în interesul nostru național să fim mai aproape de Europa, indiferent dacă este vorba de programul de împrumuturi al UE, pe care îl discutăm cu ei, care este foarte benefic pentru Ucraina, dar este, de asemenea, un mare beneficiu și pentru Regatul Unit, în ceea ce privește locurile de muncă pe care le va crea în Regatul Unit. Așadar, beneficiul depășește costul. Dar, în general, este important să vedem viitorul nostru ca o relație mai strânsă cu UE, care este în interesul nostru național, și asta am discutat aici și cu alte ocazii”, a afirmat premierul britanic.

Această intenție a Londrei de a se alătura eforturilor UE de sprijinire a Ucrainei face parte din strategia extinsă a lui Starmer de a îmbunătăți și consolida relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

La începutul lunii trecute, ministrul responsabil cu negocierile cu Europa, Nick Thomas-Symonds, anunța că un acord privind realinierea unor elemente cheie ale economiei britanice la standardele Uniunii Europene este pe cale să fie încheiat până la începutul verii.

Marea Britanie și UE ar urma să organizeze în această vară un summit, la 10 ani de la referendumul din 2016.