Ursula von der Leyen și Mark Rutte au discutat despre consolidarea cooperării UE-NATO și creșterea producției în industria de apărare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre viitorul summit NATO, cât și despre creșterea capacității industriei de apărare din Europa.

„Am făcut un bilanț al eforturilor noastre comune de consolidare a apărării europene și de continuare a sprijinului acordat Ucrainei. Am discutat despre viitorul summit NATO și despre modalitățile de a spori producția industrială din domeniul apărării în Europa. Trebuie să investim mai mult, să producem mai mult și să facem ambele lucruri mai repede”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

Today with @SecGenNATO we took stock of our common work to bolster European defence and continue support to Ukraine. We discussed the upcoming NATO Summit and how we can upscale defence industrial output in Europe. We need to invest more, to produce more and to do both faster.… pic.twitter.com/eGO5BEXYbk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 16, 2026

De asemenea, Ursula von der Leyen și Mark Rutte au convenit să colaboreze strâns în următoarele săptămâni pentru a consolida relația UE–NATO și a pentru pregăti „un summit de succes la Ankara”.

În același context, Mark Rutte a punctat că „o Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic”.

„Mă bucur să o văd pe Ursula von der Leyen și să discutăm despre cum putem consolida în continuare cooperarea esențială NATO-UE, inclusiv prin creșterea producției industriei de apărare, continuarea sprijinului vital pentru Ucraina și protejarea infrastructurii critice. O Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic”, a scris Rutte, pe X.

Great to see @EU_Commission @vonderleyen and discuss how to further strengthen our essential NATO-EU cooperation, including ramping up defence industrial production, continuing vital support to Ukraine, and protecting critical infrastructure

A stronger Europe means a stronger… pic.twitter.com/vT0QzoCGto — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 16, 2026

Summitul Alianței Nord-Atlantice de anul acesta va avea loc în perioada 7-8 iulie la complexul prezidențial Beştepe din Ankara. Este pentru a doua oară când Turcia găzduiește un summit NATO, după cel de la Istanbul din 2004.

Summiturile NATO reunesc liderii aliați pentru a lua decizii cu privire la problemele importante cu care se confruntă Alianța.