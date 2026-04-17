Ursula von der Leyen și Mark Rutte au discutat despre consolidarea cooperării UE-NATO și creșterea producției în industria de apărare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre viitorul summit NATO, cât și despre creșterea capacității industriei de apărare din Europa.

„Am făcut un bilanț al eforturilor noastre comune de consolidare a apărării europene și de continuare a sprijinului acordat Ucrainei. Am discutat despre viitorul summit NATO și despre modalitățile de a spori producția industrială din domeniul apărării în Europa. Trebuie să investim mai mult, să producem mai mult și să facem ambele lucruri mai repede”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

De asemenea, Ursula von der Leyen și Mark Rutte au convenit să colaboreze strâns în următoarele săptămâni pentru a consolida relația UE–NATO și a pentru pregăti „un summit de succes la Ankara”.

În același context, Mark Rutte a punctat că „o Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic”.

„Mă bucur să o văd pe Ursula von der Leyen și să discutăm despre cum putem consolida în continuare cooperarea esențială NATO-UE, inclusiv prin creșterea producției industriei de apărare, continuarea sprijinului vital pentru Ucraina și protejarea infrastructurii critice. O Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic”, a scris Rutte, pe X.

Summitul Alianței Nord-Atlantice de anul acesta va avea loc în perioada 7-8 iulie la complexul prezidențial Beştepe din Ankara. Este pentru a doua oară când Turcia găzduiește un summit NATO, după cel de la Istanbul din 2004.

Summiturile NATO reunesc liderii aliați pentru a lua decizii cu privire la problemele importante cu care se confruntă Alianța.

Germania și Franța au opinii divergente cu privire la potențialul rol al SUA în misiunea de asigurare a securității Strâmtorii Ormuz
Germania și Franța au opinii divergente cu privire la potențialul rol al SUA în misiunea de asigurare a securității Strâmtorii Ormuz
UE și Japonia lansează primul dialog dedicat industriei de apărare pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea dependențelor
UE și Japonia lansează primul dialog dedicat industriei de apărare pentru consolidarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea dependențelor
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

