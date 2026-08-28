Ursula von der Leyen și Mark Rutte, omagiu adus Regelui Harald al V-lea: ”Un adevărat european” și ”un prieten de lungă durată al NATO”

Lideri ai instituțiilor europene transmit condoleanțe Familiei Regale norvegiene după pierderea Majestății Sale, Regele Harald al V-lea, apreciind modul în care și-a servit țara în cele de peste trei decenii de activitate.

„Condoleanțele mele poporului norvegian la trecerea în neființă a Majestății Sale Regele Harald al V-lea. Timp de peste trei decenii, și-a servit țara cu căldură, modestie și un simț neclintit al datoriei. În momente de bucurie și de tristețe, i-a unit pe norvegieni. A fost un adevărat european și și-a dedicat întreaga viață servirii poporului său. Gândurile mele se îndreaptă către regina Sonja, prințul moștenitor, Familia Regală și poporul Norvegiei. Cuvintele sale vor continua să răsune: «Alt for Norge» («Totul pentru Norvegia»)”, a transmis președinta Comisiei Europene într-un mesaj oficial.

„Profund întristat de trecerea în neființă a Majestății Sale Regele Harald al V-lea. În cei 35 de ani petrecuți pe tron și dincolo de aceștia, s-a dovedit a fi un lider devotat. Propria sa experiență militară l-a făcut un susținător al forțelor armate norvegiene și un prieten de lungă durată al NATO. Transmit cele mai sincere condoleanțe Familiei Regale și aliatului nostru din NATO, Norvegia”, a precizat într-un mesaj șeful NATO, Mark Rutte.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit vineri, 28 august, a anunțat Casa Regală norvegiană într-un comunicat oficial.