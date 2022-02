Ursula von der Leyen și președintele Poloniei au discutat la Bruxelles despre răspunsul UE la agresiunea împotriva Ucrainei

De Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului, Comisarul european pentru sănătate, Stella Kyriakides, a transmis un mesaj de susținere pentru toți care luptă împotriva acestei maladii.

„#WorldCancerDay se referă la toți cei ale căror vieți au fost atinse de cancer: pacienții, familiile și prietenii lor. Planul European de Combatere a Cancerului va îmbunătăți cercetarea, tratamentul și va reduce inegalitățile și va aduce beneficii concrete și de durată pentru cetățeni”, a transmis oficialul european.

Cancer will not wait for the pandemic to be over

On #WorldCancerDay, listen to Tarik’s story: Early detection can save lives. The sooner you detect cancer, the more options you have.

Learn more on the #EUCancerPlan ⬇

