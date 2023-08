Ursula von der Leyen și Roberta Metsola, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: Poporul ucrainean reprezintă o sursă de inspirație pentru toți europenii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, laudă curajul poporului ucrainean, pe care îl asigură într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei de tot sprijinul Uniunii Europene.

”Forța Ucrainei rezidă în poporul său, în curajul lor, în forța lor și în speranța lor constantă într-un viitor de pace și prosperitate într-o Europă unită. Ei sunt o sursă de inspirație pentru toți europenii”, a evidențiat von der Leyen pe Twitter.

Ukraine’s strength lies in its people.

In their courage, their force and enduring hope in a future of peace and prosperity in a united Europe.

They are an inspiration to all Europeans.

Congratulations to @ZelenskyyUa and the people of Ukraine on #UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/rNmErYB9Fk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2023