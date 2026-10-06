Ursula von der Leyen: Situația din Marea Neagră devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu statele membre de pe flancul estic

U.E.COMISIA EUROPEANA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© European Union, 2026

Comisia Europeană transmite „solidară deplină cu statele membre de pe flancul estic”, în contextul situației îngrijorătoare din Marea Neagră.

„Situația din Marea Neagră devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Navele comerciale – și echipajele nevinovate – sunt ținta unor atacuri, cu pierderi de vieți omenești deja înregistrate pe mare. Astăzi, două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Acest incident are loc la doar o zi după ce o navă turcă care transporta cereale ucrainene a fost lovită și scufundată în largul coastelor României. Deși circumstanțele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de stabilire, evoluția situației este extrem de îngrijorătoare. Atacurile asupra navelor civile sunt inacceptabile. Ne exprimăm solidaritatea deplină cu statele noastre membre de pe flancul estic”, a reacționat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe X.

Guvernul bulgar a confirmat marți că, în cursul nopții, două nave comerciale care navigau în apele teritoriale bulgare au fost lovite de drone, una dintre ele scufundându-se, potrivit Politico Europe.

Navele, care navigau sub pavilionul Togo și al Palau, au fost lovite marți, în jurul orei 3 dimineața, la aproximativ 70 de mile marine de coasta bulgară a Mării Negre.

Echipajul unui feribot bulgar care naviga în apropiere i-a salvat pe marinarii aflați la bordul navei care naviga sub pavilionul Palau, a declarat premierul bulgar Rumen Radev într-o conferință de presă.

Optsprezece membri ai echipajului, dintre care unii au suferit arsuri grave, au fost transportați la spitale din Varna.

Cea de-a doua navă, care naviga sub pavilionul Togo, ar fi fost lovită mult mai puternic. „Până în prezent, nu a fost găsită nicio persoană de pe [a doua] navă. Echipajul este dat dispărut”, a adăugat Radev.

Echipajul primei nave a confirmat că a fost atacat atât de „drone aeriene, cât și de drone maritime”, a spus Radev. Originea dronelor folosite în atac nu este încă clară.

Luni, un cargou turcesc care transporta cereale ucrainene a luat foc și s-a scufundat în apele românești din Marea Neagră, în urma unui presupus atac cu drone. Două persoane au murit, iar 11 au fost salvate.

Incidentele specifice războiului hibrid s-au intensificat în ultima perioadă, pe fondul escaladării ofensivei ruse împotriva Ucrainei.

În acest context, premierul lituanian Mindaugas Sinkevičius a solicitat un plan ferm al NATO pentru a răspunde atacurilor hibride ale Rusiei, avertizând că Moscova este dispusă să pună la încercare alianța.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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