Ursula von der Leyen sprijină aderarea Serbiei la UE: Cooperarea este singura cale de urmat. Susținem ambiția Serbiei de a deschide noi capitole de negociere

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat joi că sprijină aderarea Serbiei la Uniunea Europeană şi că doreşte să vadă progrese în negocierile cu Belgradul, dar a subliniat că acesta trebuie să îşi respecte promisiunile referitoare la reforme, informează Agerpres.

În timpul unei vizite în Serbia, Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu președintele Aleksandar Vučić și premierul Ana Brnabić, cărora le-a transmis că este îngrijorată de situaţia tensionată de la frontiera cu Kosovo. Președinta Comisiei Europene le-a cerut ambelor ţări să-şi intensifice eforturile pentru dialog în vederea reconcilierii.

„Apreciez pașii făcuți până acum în ceea ce privește reformele și statul de drept. Este important să progresăm în continuare pentru ca Serbia să poată adera la UE. Este esențial să găsim o soluție durabilă la situația actuală cu Kosovo. Cooperarea este singura cale de urmat”, a scris von der Leyen , pe Twitter.

I commend the steps taken thus far on reforms and rule of law.

Important to progress further so Serbia can join the EU.

Also crucial to use the EU-facilitated dialogue to find a sustainable solution to the current situation with Kosovo.

Cooperation is the only way forward. pic.twitter.com/cu8jN1WUJz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2021