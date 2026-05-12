Ursula von der Leyen subliniază importanța educației pentru dezvoltarea autonomiei copiilor, atât online, cât și offline: Trebuie să le oferim mijloacele pentru a învăța să se protejeze de efectele negative ale rețelelor sociale 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniază importanța protejării copiilor în era digitală, arătând responsabilitatea ierarhică – de la părinți, până la decidenții politici naționali și europeni – de a asigura un mediu online sigur pentru tânăra generație.

Ursula von der Leyen a susținut un discurs în cadrul Summitului european privind inteligența artificială și copiii, în care a atras atenția asupra caracterului bivalentă al revoluției tehnologice.

Digital spaces provide immense benefits for learning and more. But the risks for our children are real. We must build a digital world in which they can grow up free and secure. Protected by the values Europe stands for ↓ https://t.co/gqEKtHcUN6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2026

„Cu toții recunoaștem oportunitățile extraordinare pe care le aduce această revoluție tehnologică. Mulți tineri vorbesc cu entuziasm despre modul în care tehnologia le oferă un sentiment de apartenență. Acestea sunt lucruri minunate. Ele arată lumea digitală în cea mai bună lumină a sa. Un loc în care se poate accesa cunoașterea; un loc în care se pot găsi sfaturi și sprijin; un loc care creează noi căi de comunicare, creativitate și umor. Posibilitățile sunt vaste, dar, după cum știm cu toții, pericolele sunt la fel de mari, deoarece copiii nu sunt adulți în miniatură. Mințile lor sunt delicate, vulnerabilitatea lor psihologică este profundă – rănile psihice pot schimba cursul vieții. Cu cât sunt mai expuși la lumea digitală, cu atât riscurile sunt mai mari. Judecăți constante, comparații constante și teama constantă de a nu fi suficient de buni. Presiunea poate fi copleșitoare, iar ei sunt expuși la aceasta într-un moment în care reziliența lor abia începe să se dezvolte, pentru că sunt încă copii”, a semnalat von der Leyen, atrăgând atenția asupra consecințelor devastatoare ale expunerii la lumea digitală asupra dezvoltării copiilor: privarea de somn, depresia, anxietatea, automutilarea, comportamentul de dependență, hărțuirea online, ademenirea, exploatarea, sinuciderea.

Președinta Comisiei Europene a criticat mările companii din domeniul tehnologic care folosesc aceste „modele de afaceri care tratează atenția copiilor noștri ca pe o marfă” cu scopul de a face profit.

„Nu este vorba doar de aspecte tehnice legate de utilizarea mijloacelor de comunicare. Este vorba despre copilărie în sine, despre ceea ce înseamnă copiii pentru noi. Copiii nu sunt mărfuri, iar nicio companie din domeniul tehnologiei din lume nu ar trebui să aibă dreptul să îi trateze ca atare. Copiii sunt copii – cu visurile, curiozitatea și deschiderea lor”, a transmis Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a amintit de acțiunile întreprinse împotriva unor companii precum TikTok, Meta sau X, în baza legislației europene – Actul privind serviciile digitale și Actul privind piețe digitale – pentru a face mediul online mai sigur pentru minori.

Mai mult, Comisia Europeană a stabilit un grup special format din experți în domeniul siguranței copiilor în mediul online, iar în funcție de rezultate, instuția ar putea veni în această vară cu o propunere de introducere a unei perioade de așteptare pentru accesul la rețelele de socializare, în contextul în care există deja o propunere de aplicație care să verifice vârsta pe platforme, inspirată de modelul australian.

În discursul său, Ursula von der Leyen a subliniat importanța consolidării rezilienței copiilor prin educație.

„Am vorbit despre necesitatea de a le acorda copiilor noștri timp pentru a deveni mai rezilienți. Ei trebuie să-și dezvolte abilitățile de a acționa în mod autonom – atât online, cât și offline –, iar noi trebuie să le oferim mijloacele necesare pentru a învăța. Ei trebuie să înțeleagă logica rețelelor sociale, trebuie să învețe cum să se protejeze de efectele negative și, în același timp, cum să profite de aspectele pozitive. Aceasta este o sarcină în care fiecare are un rol de jucat. Părinții, care servesc drept modele de urmat. Profesorii, care pot ajuta copiii să-și dezvolte aceste competențe încă de la o vârstă fragedă. Organizațiile media, ONG-urile sau jurnaliștii, cu experiența lor profesională, pot arăta cum se verifică sursele, cum se identifică știrile false și imaginile generate de inteligența artificială. Principiul este acela de a încuraja gândirea critică înainte de a da click. Educația media este o sarcină esențială pentru societate în ansamblu”, a arătat președinta Comisiei Europene.

Conform acesteia, „alegerile pe care le facem acum nu ar trebui să fie ghidate de teamă, ci de curaj.”

„Europa poate fi pe bună dreptate mândră că este cel mai bun loc din lume în care să crești. Un loc în care accesul la o educație de calitate nu depinde de veniturile părinților. Un loc în care asistența medicală este disponibilă atunci când copiii au nevoie de ea, unde copiii sunt liberi să se joace afară în siguranță și în libertate. Sarcina noastră este să transpunem aceste realizări în era digitală. Alegerile pe care le facem acum nu ar trebui să fie ghidate de teamă, ci de curaj. Spunem adesea că copiii sunt viitorul nostru, ceea ce include obligația ca fiecare copil să aibă cea mai bună șansă posibilă de a crește liber, protejat și împuternicit. Pentru că copiii sunt, mai presus de toate, propriul lor viitor, iar noi purtăm responsabilitatea pentru ei. Toți cei prezenți aici, în această sală, și toți cei din întreaga Europă. Să luăm această responsabilitate în serios și să dăm tonul”, a conchis Ursula von der Leyen.