Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis hotărât că toate țările trebuie să participe la noul împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, informează The Guardian.

Clarificările sale vin în contextul în care a fost întrebată dacă la acest nou sprijin vor participa toate țările membre, având în vedere că unele dintre ele — Bulgaria, Cehia, Ungaria și Slovacia — au semnalat că nu mai doresc să se implice.

Conform Ursulei von der Leyen, împrumutul de 45 de miliarde de euro destinat Ucrainei este diferit de împrumutul precedent, făcând o legătură directă cu bugetul UE.

„Așadar, buget comun, responsabilități comune. Acesta este un aspect foarte important”, spune ea.

Ea precizează că, întrucât împrumutul are două componente – civilă și militară –, țările care nu doresc să aloce fonduri pentru armata Ucrainei pot participa în continuare la cealaltă componentă a împrumutului.

„Sunt foarte încrezător că vom ajunge la un acord cu 27 de state membre, deoarece, așa cum am spus, toate cele 27 de state membre susțin în mod explicit Ucraina”, a mai transmis Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană a adoptat miercuri o serie de propuneri legislative pentru a furniza Ucrainei un sprijin financiar suplimentar în valoare de până la 45 de miliarde de euro în 2027, contribuind la abordarea deficitului de finanțare estimat al țării la 70 de miliarde de euro pentru anul viitor.

Potrivit executivului european, aceste propuneri legislative vin după împrumutul de sprijin de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei pentru 2026 și 2027.

Pachetul legislativ constă în:

O propunere de instituire a unui instrument de sprijin coordonat pentru Ucraina, prin care se acordă un nou împrumut de până la 45 de miliarde de euro, care urmează să fie finanțat prin împrumuturi pe piețele de capital.

O propunere de modificare a actualului Regulament privind cadrul financiar multianual, care să permită bugetului UE să garanteze noul împrumut.

Stimulente pentru ca partenerii internaționali să ofere sprijin financiar suplimentar Ucrainei prin propuneri de modificare a Mecanismului pentru Ucraina existent și a Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina.

Sprijin financiar previzibil pentru Ucraina în 2027

Sprijinul propus, în valoare de 45 de miliarde de euro, va lua forma unui împrumut cu apel limitat. Aceasta înseamnă că Ucraina va fi obligată să ramburseze principalul numai după ce va primi despăgubiri din partea Rusiei.

Sprijinul propus ar fi structurat în două componente, cu până la 25 de miliarde de euro alocate asistenței militare și până la 20 de miliarde de euro acordate sub formă de sprijin bugetar general.

Conform Comisiei Europene, sprijinul va ajuta Ucraina să-și consolideze capacitățile de apărare, să mențină serviciile publice esențiale și să-și mențină reziliența economică. De asemenea, acesta va sprijini o integrare mai strânsă între industriile de apărare ale Ucrainei și ale Europei. Sprijinul bugetar va fi condiționat de continuarea reformelor de către Ucraina, inclusiv în domeniile statului de drept și al combaterii corupției, care sunt relevante pentru punerea în aplicare a criteriilor de referință din clusterul „Valori fundamentale”.

Sprijinul acordat de UE Ucrainei va fi finanțat prin împrumuturi contractate de Uniune pe piețele de capital.

Noul împrumut ar urma să fie garantat de rezerva bugetară a UE. Această rezervă garantează programele de asistență financiară ale UE pentru Ucraina adoptate începând cu 2023 și oferă un sprijin solid și eficient din punct de vedere al costurilor pentru împrumut.

Mobilizarea sprijinului suplimentar din partea partenerilor internaționali

La fel ca în 2026, UE propune să acopere aproximativ două treimi din nevoile urgente de finanțare ale Ucrainei, în timp ce sprijinul continuu din partea partenerilor internaționali va fi esențial pentru a răspunde nevoilor rămase. Pentru a facilita contribuțiile suplimentare ale țărilor terțe, Comisia Europeană propune alte două modificări ca parte a Instrumentului de sprijin coordonat pentru Ucraina.

În primul rând, Comisia propune extinderea posibilităților de utilizare a viitoarelor profituri excepționale generate de activele suverane rusești imobilizate. O modificare a Mecanismului de cooperare pentru împrumuturi destinate Ucrainei ar permite ca aceste venituri, odată ce rambursarea împrumuturilor anterioare susținute de G7 și acordate în cadrul acestui instrument va fi finalizată, să contribuie la rambursarea noilor împrumuturi eligibile acordate de UE și de partenerii G7.

Acest lucru ar permite, de asemenea, ca profiturile excepționale viitoare provenite din activele rusești imobilizate să contribuie la rambursarea împrumutului propus în valoare de 45 de miliarde de euro și a împrumutului existent de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, fără a modifica principiul conform căruia Ucraina ar fi obligată să ramburseze principalul numai după ce va primi despăgubiri din partea Rusiei.

În al doilea rând, Comisia Europeană propune un nou mecanism menit să faciliteze acordarea de împrumuturi suplimentare din partea UE către Ucraina, susținute integral de garanții din partea unor țări terțe.

Se pot acorda împrumuturi suplimentare din partea UE în valoare de până la 5 miliarde de euro prin intermediul Facilității pentru Ucraina, cu sprijinul financiar al unor țări terțe cu rating AAA/Aaa. Acest lucru ar permite partenerilor internaționali să sprijine Ucraina prin intermediul capacității de împrumut bine consolidate a UE și al programelor de implementare, cu garanții solide pentru bugetul Uniunii.

Propunerile legislative vor fi înaintate Parlamentului European și Consiliului spre examinare și adoptare, în conformitate cu procedurile legislative aplicabile.